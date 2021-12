La Filarmónica cerró 2021 recibiendo el aplauso en vivo de su público

Escucha esta nota aquí

Dos recitales le permitieron a la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra volver a estar en contacto con su público. “La última vez que nos presentamos de manera presencial fue en 2019, luego vino la pandemia y si bien hicimos algunas presentaciones virtuales, la sensación de estar parado aquí frente a ustedes es indescriptible”, dijo Isaac Terceros, director de la orquesta.

Con los dos recitales presenciales, la Filarmónica cerró la temporada 2021 y recibió la ovación de sus fieles seguidores. El primer concierto se realizó la noche del jueves 16 de diciembre en el Centro Cultural Hamacas. Fue una presentación íntima y didáctica, dedicada a los vecinos del barrio que acoge a la orquesta desde hace más de dos años.

La última presentación del 2021 se desarrolló el domingo 19 de diciembre en la parroquia La Santa Cruz. El especial de Navidad contó con la participación de solistas vocales e instrumentistas, además del coro y orquesta filarmónica. A lo largo de casi una hora, la Filarmónica deleitó al público con obras clásicas de la temporada y dejó un mensaje de paz y esperanza.

La concertina Cristina Zankiz, la soprano Karina Troiano y el tenor Daniel Abrego se lucieron con interpretaciones individuales como “We three kings”, “Nella Fantasía”, “It’s the most wonderful time”, “Ángeles cantando están” y otras.

El recital se cerró con la clásica “Feliz Navidad” y con un público emocionado que retribuyó con aplausos todo el entusiasmo de la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra.





