La ganadora del Grammy Arooj Aftab afirma que los latinos revolucionaron la escena musical

Escucha esta nota aquí

La cantante paquistaní Arooj Aftab está sobre la cresta de la ola: este mes ganó un Grammy y debutó en el prestigioso festival de Coachella con sus melodiosas líricas en urdu. La barreras para ella dejaron de existir.



Aftab, que acaba de lanzar un cover de "Di mi nombre" de Rosalía, ve una revolución en la escena musical con artistas fluctuando libremente entre géneros y fronteras.



"Hay un movimiento en la industria de la música a lo grande, con la audiencia y los músicos creando y escuchando con libertad", dice en entrevista con AFP luego de deleitar a sus seguidores durante el primer día del festival de Coachella, en el desierto de California.



Y para la cantante de 37 años radicada en Estados Unidos, los latinos (a los que se refiere en inglés como latinx) son los responsables de esta transformación.



"Creo que el movimiento trap definitivamente cambió la forma en que la gente escucha [música]", dijo la cantante refiriéndose al género que surgió en el sur de Estados Unidos y se expandió hacia América Latina fusionándose con el reggaeton.



"Y luego la gran ola de todos los latinx", dice Aftab destacando grandes de la escena latina como Rosalía, Becky G, Karol G, J Balvin y Bad Bunny.



"Ellos hicieron una música que es tan popular (...) que creó una gran apertura en la mente de la audiencia estadounidense que ahora escucha música que no puede comprender, y está bien, la aman, es un enorme paso".



La artista reflexiona sobre este proceso de creación marcado por las emociones y no por las barreras.



"Creo que la música, independientemente de mi país, y de donde vengo, y donde vivo, creo que los creativos están queriendo una música que sea libre y sin disculpas, que cruce géneros y culturas", opina.



"Es una música personal, no es de mi país, es global. Es todo lo que sentimos, es la gente que conocemos, lo que escuchamos, lo que sea que hace mi corazón cantar está en la música".



Con tres álbums de estudio, Aftab se convirtió a comienzos de abril en la primera cantante paquistaní en ganar un Grammy, reconocimiento otorgado al mejor perfomance global. Estaba nominada también para mejor nuevo artista pero el gramófono fue para la sensación del pop Olivia Rodrigo.



"Es un momento tan alto en mi carrera y he estado trabajando para esto e imaginando si este momento llegaría o no, y ocurrió, y es milagroso", dijo sonriendo la carismática cantante reflexionando sobre el éxito alcanzado.



Aftab quiere saborear el momento y parte pasa por disfrutar sus dos fechas en el Coachella. "Fue realmente épico", cuenta sobre su elogiado actuación de 40 minutos en la que mezcló inspiraciones de música tradicional y jazz en el día inaugural del festival, en el cual se presentará de nuevo la próxima semana.



"Esto es realmente maravilloso", cuenta sobre poder estar al vivo frente a su público, en una fecha que marca el regreso de los grandes festivales después de dos años de pandemia.



La cantante de hecho continuará de gira durante varios meses en Europa después de esta parada en el desierto de California.



El cartel de Coachella de 2022 retrata la globalización de la música a la cual Aftab se refiere, con grupos y artistas de varios países, alternando géneros y lenguas. Luego de hacer historia rompiendo barreras, la cantante dispara: "La puerta se ha abierto, y por supuesto que la voy a dejar abierta".



Lea también Mundo Miles de personas inundan festival de Coachella de vuelta tras pausa de tres años Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers y Doja Cat son algunas otras de las grandes figuras que se presentarán en Coachella.

​