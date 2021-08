La gira de los Rolling Stones por Estados Unidos sigue en pie a pesar del fallecimiento de Charlie Watts

Escucha esta nota aquí

rollingstone.com.mx



Hace solo tres días se dio a conocer la noticia de la muerte de Charlie Watts, baterista integrante de una de las bandas de rock más famosas del mundo, los Rolling Stones.



A principios de este mes, se anunció que Watts no sería parte de la gira de la banda por Estados Unidos por motivos de salud, aunque un vocero aseguró, "Charlie pasó por un procedimiento que resultó completamente exitoso pero sus doctores concluyeron que necesita descansar y recuperarse", por lo que la noticia de su muerte tomó por sorpresa a los fanáticos.



Para llenar el lugar de Watts en la batería, los Rolling Stones habían decidido incluir a Steve Jordan aunque se suponía que Charlie participaría de la gira en septiembre. El baterista suplente, quien ahora formará parte de todas las presentaciones del No Filter Tour, ha trabajado con músicos como Stevie Wonder, Eric Clapton, Stevie Nicks, John Mayer, James Taylor y Alicia Keys, por mencionar algunos. También fue elegido por Keith Richards para formar parte de su proyecto como solista.



El multiinstrumentalista Steve Jordan ya había trabajado antes con los Stones en el álbum Steel Wheels en 1986 y también llenó el lugar de la batería durante el documental tributo a Chuck Berry de Taylor Hackford de 1987, Hail! Hail! Rock ‘n’ Roll.



La compañía promotora del grupo Concerts West confirmó la decisión de seguir con la gira a pesar del fallecimiento de Watts: “Las fechas del tour de The Rolling Stones siguen en pie según lo planeado”.



Lea también Escenas Adiós a Charlie Watts y al latido de una de las mayores bandas de la historia Tenía 80 años. El músico estaba internado en un hospital de Londres luego de una operación del corazón. Por ese motivo, la agrupación había confirmado que Watts no iba a ser parte de las nuevas fechas en Estados Unidos del No Filter Tour

​