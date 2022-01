La hija del empresario Gianluca Vacchi y la modelo Sharon Fonseca da positivo al coronavirus

Escucha esta nota aquí

La modelo colombiana Sharon Fonseca y el empresario Gianluca Vacchi no la pasaron nada bien cuando se enteraron de que había llegado el Covid-19 a su hogar y le diera a su pequeña hija de un año.

Fonseca reveló que su hija Blu Jerusalema, fruto de su relación con Gianluca Vacchi, dio positivo al coronavirus. Compartió a través de sus Sstories de Instagram que se habían perdido de las redes sociales tras dar positivos. "Gian fue el primero y luego la niña. Yo fui la última". comentó.





La mamá primeriza añadió que su mayor miedo era pensar que su hija estaba enferma y podría sentir dolor. "Gian se sintió mal los primeros días y gracias a Dios se recuperó rápido", añadió. "La bebé no se sintió bien por tres días y sigue con algunos síntomas, pero ya mucho mejor, ya estamos de salida de esto".

Afortunadamente Sharon fue la única que no presentó síntomas, pues se sintió fuerte y saludable a pesar de dar positivo al virus. "Fui la única que no tuvo síntomas. Gracias a Dios, es como si hubiera dicho 'tú no tendrás síntomas para que puedas cuidarlos'. Ha sido una semana de locos", reveló la modelo que ya dio negativo al virus.

La modelo no ha revelado aún si la bebé ya dio negativo al virus, pero al parecer ya está mejor de salud tras pasar unos días desde su diagnóstico.

