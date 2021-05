La Manzana 1 cierra sus puertas por contagios de Covid-19 entre su personal

Escucha esta nota aquí

"Manzana 1 Espacio de Arte lamenta comunicar el cierre temporal de sus salas debido al contagio de Covid-19 en su equipo de trabajo", se lee en el comunicado que compartió ayer la galería en sus redes sociales ante la crítica situación.

La artista plástica Ejti Stih, directora de Manzana 1, confirmó la determinación asumida por el contagio de dos, de sus cuatro trabajadores, y la cuarentena que deberán cumplir todos, que estuvieron en contacto.

Además, el espacio de arte fue desinfectado y permanecerá cerrado hasta el regreso del personal.

"Hay que tomarse muy en serio la situación. Decidimos postergar las actividades, no cortarlas, simplemente extenderlas dos semanas más", informó Stih, que también aclaró que no habrá subastas virtuales en estos 15 días, pues no cuentan con personal que pueda reemplazar a los que se encuentran con baja médica.