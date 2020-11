La modelo 'Pampita' reveló que tiene un brazo más largo que el otro

Escucha esta nota aquí

La modelo argentina Carolina 'Pampita' Ardohain contó en un programa de televisión en su país que tiene un brazo más largo que el otro. "Solo son unos centímetros que a simple vista no se perciben, pero que si miran detalladamente se nota", explicó la maniquí.

Contó que ello se debe a que su brazo izquierdo se atrofió, se encogió un poco luego de un accidente automovilístico que tuvo hace más de 20 años, cuando volvía a Buenos Aires luego de una jornada de trabajo. Venía con el equipo de producción de unas fotos, el auto chocó con otros, ella se golpeó fuerte, fueron llevados al hospital y no hubo que lamentar pérdidas humanas, solo del vehículo que quedó destruido.

'Pampita' inició un tratamiento médico, pero no pudieron evitar que su extremidad izquierda superior se achique debido a los golpes que sufrieron los tendones y el hueso. Dice que que para ella no significó ni un trauma ni problemas laborales, pues no es perceptible a simple vista. Tampoco le trajo dificultades para manejarlo, pues consigue alzar cosas pesadas, cuenta el portal Paparazzi.

Aún así, Carolina Ardohain logró desarrollar una exitosa carrera de modelo en su país, Argentina, y en Latinoamérica. A pesar de su baja estatura para las pasarelas, 1,68 m, se convirtió en una de las maniquíes más populares y mejores pagadas.





Ha ilustrado las portadas de las revistas más importantes de la moda y de la farándula latinoamericanas. Ha sido imagen de varias campañas publicitarias y fue nombrada Madrina de la Selección Argentina de Fútbol. En 2003 vino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, invitada por Pablo Manzoni para participar en el show de Las Magníficas.



Su éxito en el modelaje le abrió otras puertas. Participó en películas y en series de televisión, pero donde mejor le ha ido es en los programas de concursos en TV, en donde empezó como participante y luego llegó a ser jurado, debido a que también es bailarina, formada en el teatro Colón de Buenos Aires.





Después dio otro paso importante en su carrera en la pantalla chica, produce y conduce su propio programa de entrevistas e información sobre farándula. 



'Pampita' manifestó que muchas veces las discapacidades son más mentales, que lo físico ni se percibe y hasta se olvidan que existen, cuando han superado esa situación con optimismo. Dice que ella ni se acuerda de lo que tiene en su brazo, que por su cabeza pasan otros asuntos, menos ese que está completamente vencido.





Ana Carolina Ardohain nació hace 42 años en la provincia argentina de La Pampa, de ahí viene su apodo. En 2002 se casó con el famoso jugador de polo y modelo Martín Barrantes, de quien se divorció en 2005. Luego, se unió en matrimonio en 2005 con el actor chileno Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos, Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, y se separaron legalmente en 2015. Desde el año pasado está casada con el empresario Roberto García Moritán.



Los dos divorcios de la modelo han sido escandalosos. Se han ventilado detalles en los medios de comunicación y en ambos estuvo presente la figura del adulterio. Actualmente conduce el programa Pampita Online por un popular canal de TV argentino de señal abierta.