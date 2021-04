La música se reivindica con The Weeknd; es el más nominado en los Billboard

Escucha esta nota aquí

Escandalosamente (para sus fanáticos y él), los Grammy dejaron fuera a The Weeknd y su disco After Hours, pero, la música se reivindica con el canadiense al ponerlo en la cima de los Billboard, con 16 (justas) nominaciones.

The Weeknd está nominado en los apartados a mejor artista masculino, mejor artista de R&B, mejor álbum Billboard 200 por After Hours y mejor canción Hot 100 por Blinding Lights, tema número uno del 2020.

Los premios, que se entregarán el 23 de mayo, tomaron en cuenta las listas de popularidad del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021.

Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd, Juice WRLD y Pop Smoke, el tercero más nominado de este año, compiten por ser el artista del año con Taylor Swift y Drake. Este es el título más preciado de la noche.



El rapero estadounidense DaBaby, gracias a su éxito Rockstar y su aparición como invitado en What’s Poppin, de Jack Harlow, le sigue con 11 menciones, y competirá en apartados como mejor canción de rap, mejor canción, streaming y mejor colaboración.



La representación del reguetón llega con fuerza, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna competirán por el premio al mejor artista latino, mientras que Bad Bunny, J Balvin y Ozuna se enfrentarán también por el de mejor artista latino masculino. El premio a la mejor artista latina femenina se lo disputarán Becky G, Karol G y Rosalía.

El talento y el gran momento del artista que se presentó en la final del Super Bowl 2021 es indiscutible, la versión de Save your tears que acaba de lanzar junto a Ariana Grande supera los 32 millones de reproducciones en solo cinco días. Y en Spotify tiene la sorprendente cifra de 65 millones oyentes mensuales. ¿No se enteraron los de la organización de los Grammy?

Las nominaciones más importantes

Artista Top del Hot 100



DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd





Artista Latina femenina top

Karol G

Becky G

Rosalía





Top selling song

Dynamite - BTS

WAP - Cardi B, Meghan Thee Stalion

Savage - Meghan Thee Stalion, Beyoncé

Blinding Lights - The Weeknd

I Hope





Mejor nuevo artista

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave





Mejor canción latina

Yo Perreo Sola - Bad Bunny

Dákiti - Bad Bunny

Ritmo (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas

Hawái - Maluma

Caramelo - Ozuna





Mejor artista en redes sociales

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

SEVENTEEN





Mejor canción en streaming

WAP

Rockstar

Life Is Good

Whats Poppin

Blinding Lights





Top Artista Dance

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

SurfMesa





Mejor álbum de rock

Power Up

Plastic Hearts

Dreamland

Tickets to My Downfall

Letter to You





Top Latin Artist

J Balvin

Ozuna

Bad Bunny

Anuel AA

Maluma





Top Rap Album

Blame it on baby

Legends Never Die

My Turn

Eternal Atake

Shoot For The Stars

Aim For The Moon





Top Rock Artist

ACDC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

Twenty one pilots





Top Billboard 200 Album

Legends Never Die

My Turn

Shoot For The Stars

Aim For The Moon

folklore

After Hours





Top Hot 100 Song

Mood

I Hope

Go Crazy

ROCKSTAR

Blinding Lights





Mejor álbum latino

El último tour del mundo - Bad Bunny

Llas que no iban a salir - Bad Bunny

YHLQMDLG - Bad Bunny





Mejor artista femenina

Billie Eilish

ArianaGrande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift