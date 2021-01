La OMS pide a los países que no exijan certificado de vacunación contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Ante la grave situación que se está viviendo por el coronavirus la premisa es quedate en casa, si no es necesario que viajés, no lo hagás, no arriesgués tu salud y la de los demás. Sin embargo muchas personas tienen necesidad de salir de su país, llegar a aeropuertos y pasar por los servicios de migración, donde se empezaría a pedir el certificado médico de negativo al Covid 19.

Ante esta situación es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recomendados por su comité de expertos en pandemia, emitió un comunicado en el que pide a los países que no exijan actualmente certificados de vacunación o inmunidad contra el Covid 19 para los viajeros que llegan.

Dicen que todavía existen incógnitas decisivas con respecto a la eficacia de la vacunación para reducir la transmisión del virus y también debido a que la disponibilidad de vacunas aún es muy limitada en el mundo, informa el periódico español El Diario.





Alegan que no sería justo pedir en los servicios de Migración dicho documento, pues mientras en algunas naciones el proceso de vacunación ya empezó, y quienes reciban la inyección se llevarían su certificado, en otros lugares, los con menos recursos económicos, aún no lo han hecho y lo harían recién en uno o dos meses más, por lo tanto no tendrían dicho documento.



El comité de emergencia de la OMS aclara que el certificado de vacunación no debe eximir a los viajeros internacionales de cumplir con otras medidas de reducción del riesgo del viaje, es decir que igual tienen que seguir las normas de bioseguridad.

Sin embargo y contrario al criterio de la OMS, la Unión Europea ha valorado como buena idea contar con un certificado de vacunación contra el coronavirus, pues dicen que facilitará la vida de los viajeros que podrán demostrar que están sanos y no contagian.





Países como España y Grecia ya anunciaron que están de acuerdo con la existencia del pasaporte de sanidad del Covid 19. Dicen que así evitarían que personas que portan el virus ingresen a su territorio y pueden contagiar a sus ciudadanos.



Por su parte, Francia está de acuerdo con la OMS con que no se debe pedir el certificado de vacunación, pues dicha inyección aún no está al alcance de todos los habitantes del mundo, todavía no es global como para exigirlo en migración o en las fronteras, cuenta el diario El País.