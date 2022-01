La película boliviana 'Utama' gana el Gran Premio del Jurado en la sección World Dramatic del Festival Sundance 2022

El filme “Utama”, la ópera prima del director Alejandro Loayza Grisi obtuvo este viernes 28 de enero el Gran Premio del Jurado de la sección World Dramatic del Festival Sundance 2022.

El anuncio se hizo oficial en la cuenta de Twitter del Festival

🏆 World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic goes to UTAMA, directed by Alejandro Loayza Grisi (@a_loayza_grisi). #sundance pic.twitter.com/UBAAi1Iwf2