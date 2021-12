La preventa de 'Spider-Man: No Way Home', todo un éxito

Escucha esta nota aquí

A dos semanas del estreno de "Spider-Man: No Way Home", la preventa de entradas para el preestreno, fijado para el 15 de diciembre, fue todo un éxito en los cines de Bolivia y el mundo.

Tanto Multicine como Cinemark Bolivia y Cine Center comenzaron a vender las entradas el 29 de noviembre a través de sus páginas webs y en sus establecimientos.

Multicine agotó todas sus entradas para las funciones del 15 de diciembre en sus tres complejos. Debido a la alta demanda ha dispuesto de nueve salas en Santa Cruz de la Sierra, ocho en El Alto y 11 en La Paz, para proyectar la cinta en distintos horarios.

Mayron Terán, responsable de marketing de Multicine, señaló que, con la preventa de entradas para Spider-Man: No Way Home ocurrió un fenómeno similar a lo visto en Avengers: Endgame. “Tuvimos gente acampando en La Paz y El Alto”, dijo.

Para el día del preesteno Multicine tendrá un espectáculo en el que participarán cosplayers, para hacer más amena la espera del público. Los interesados en adquirir boletos vía online pueden ingresar a www.multicine.com.bo.

Por su parte, Taty Monje, jefa de marketing y comercial de Cinemark Bolivia, indicó que la cadena vendió 2.677 entradas (68% fueron vía online) para las 20 funciones que habilitó para el preestreno. “Habilitamos toda la semana para tener oferta ante tanta demanda y la gente asegure su entrada”, dijo.

Para las funciones de Spider-Man: No Way Home, entre el 15 y el 21 de diciembre, Cinemark Bolivia ya vendió 16.281 entradas (hasta ayer) para 248 funciones programadas. Este marte habilitó las ventas para el 22 de diciembre. Se pueden adquirir entradas en su web: www.cinemark.com.bo.

En tanto, Cine Center dispuso más salas de lo normal (en diferentes horarios y formatos tanto 2D y 3D, además de las salas Vip) para satisfacer la demanda por ver Spider-Man: No Way Home. Así lo indicó Erwin Montero, encargado de comunicación de Cine Center.

Para precautelar la bioseguridad de los clientes, Cine Center viene incentivado las compras online en su web www.cinecenter.com.bo, aplicaciones móviles y kioskos Eticket.

Los responsables de los tres cines coincidieron en señalar que la cinta será la más taquillera del año, lo que les permitirá tener un buen cierre de año.





En Cinemark Bolivia un par de cosplayers dieron inició a la preventa

En el mundo



Está claro que la expectativa por esta película es altísima y este se dio a conocer que vivió el periodo de preventa más exitoso en años recientes.

Así lo confirmó Fandango, una compañía especializada en vender boletos de cine antes de su estreno. De acuerdo con la información (vía CNET), Spider-Man: No Way Home tuvo el mejor primer día en preventa de cualquier película después de Avengers: Endgame, otra cinta que generó gran interés y que fue muy taquillera.

Cabe destacar que Avengers: Endgame debutó antes de que se desatara la pandemia, algo que afectó mucho la industria del cine en 2020 y este año.

No se revelaron las cifras de ventas, pero la información es suficiente para saber que han sido superiores que las de otras películas que se estrenaron antes de la pandemia, como Avengers: Infinity War, Star Wars: The Last Jedi, Rogue One: A Star Wars Story y Star Wars: The Rise of Skywalker, así como la previa cinta del héroe arácnido, Spider-Man: Far From Home.

En países como México, la venta de entradas generó un caos. Medios de Morelos reportaron que la fila de un cine de Cuernavaca terminó en golpes. Esto después de que algunos jóvenes se quieran meter en la fila, lo que algunos no se tomaron de buena manera.

Mirá el segundo tráiler Spider-Man: No Way Home a continuación: