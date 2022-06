"La puta virgen", novela de Rildo Barba aborda el abuso de menores y la pérdida de la inocencia

Escucha esta nota aquí

Con un nombre provocador, “La puta virgen”, el periodista Rildo Barba recrea en un relato de ficción la trata de personas, el abuso a menores de edad y la perdida de la inocencia en un ambiente de abandono familiar y corrupción.

El libro, que se presentará este sábado 3 de junio, a las 19:00, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz y es el debut literario de Barba, que ya publicó “Pandemonio”, libro de reflexiones e historias en tiempos de coronavirus.

“Mi protagonista es una niña en un pueblo, que, al quedar sola sufre el acoso de una autoridad y termina en un burdel como la prostituta más apetecida. Algo tiene que hacer para escapar de su suerte”, cuenta el autor.

“No la considero una novela, porque no soy novelista; soy apenas un narrador de historias, inventadas, escuchadas y transformadas. La inscribí en el Repositorio Nacional como novela, porque no tenían una opción que se adapte a lo que escribí. Lo mío es un cúmulo de historias que, de forma independiente, cuentan algo; unidas, son un gran relato”, sostiene Barba, que escribió esta historia hace cuatro años y que recién este año decidió publicarla.

“No es la primera vez que leo a Rildo Barba, el escritor, aunque él con una modestia no común diga que no es escritor, sino “apenas” un narrador de historias. Rildo escritor, sí, lo afirmo sin titubeos, porque ya con Pandemonio, su primer hijo literario, me dio la certeza de tener frente a mí a un nuevo y maravilloso escritor, irreverente y provocador”, sostiene en el prólogo del libro la periodista Maggy Talavera, que también será la encargada de hacer la presentación de “La puta virgen”.

El libro ya está a la venta en el estand de la librería Ateneo.





Lea también Escenas Taller Llamarada Verde presenta ocho nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz Los libros pertenecen a los poetas bolivianos Amilkar Jaldin, Mariana Ríos, Carlos Fernando Tapia, Melissa Sauma, Felman Ruiz, Nicole Vera y Marcelo Canavire, así como al poeta mexicano Roberto Amézquita