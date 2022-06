La tercera jornada de la FIL 2022 tiene a Michael Sayman como una de sus estrellas

Escucha esta nota aquí

Cansado por el largo viaje, pero feliz por volver a Bolivia, Michael Sayman, el experto en aplicaciones tecnológicas de padre boliviano y madre peruana es uno de los invitados principales de esta edición de la FIL Santa Cruz. Sayman tiene una serie de conferencias que se inician hoy y se extienden hasta el domingo, día en que presentará su libro autobiográfico App Kid: Como un hijo de inmigrantes consiguió un pedazo del sueño americano.

“Estoy feliz porque no venía desde antes de la pandemia a Bolivia y tenía buenos recuerdos”, dijo Sayman. “También me gusta la idea de poder conversar sobre mi libro y sobre la historia de cómo pude lograr ciertos éxitos con mi computadora simplemente creando aplicaciones desde chiquito”, agregó el ingeniero de 25 años, que actualmente trabaja para Google y divide su tiempo entre Miami, Florida, y Silicon Valley, California, donde continúa innovando en el espacio de las redes sociales.

La conferencia de esta noche, a las 19:00, se titula Como desarrollar una App exitosa y se realizará en la sala Hernando Sanabria Fernández; el sábado ofrecerá otra titulada Una historia de aceptación y éxito, que será en la misma sala, a las 16:00. Finalmente, el domingo dará la conferencia La historia de un hijo de inmigrantes que logró alcanzar el sueño americano, en la sala Hernando Sanabria Fernández, a las 16:00. Más tarde, a las 19:00, Sayman presentará su libro App Kid.

Guía para los chicos

“Quiero hablar con los chicos y chicas jóvenes que quieren trabajar en sus computadoras o hacer algo con sus carreras y con la tecnología, cómo puede hacer aplicaciones con un buen uso del internet, contándoles cómo yo lo logré, pero también mostrándoles lo que se hace hoy en día y las herramientas que se utilizan”, mencionó Sayman. “También les explicaré cómo deben hacer para postularse a estas empresas de software y tecnologías afines”.

Sayman dio un consejo para los adolescentes y jóvenes que quieren triunfar en el mundo de las aplicaciones como él. “Estamos llegando a un punto en el que no importa donde estés, si tienes acceso a Internet puedes utilizarla para crear algo grande; tampoco tienen que dejarse intimidar por la edad que tienen. Yo tenía 12, 13 años cuando comencé a crear aplicaciones, y si yo me hubiera dejado llevar por todas las personas que me decían que era muy chiquito para ese trabajo, nunca lo hubiera hecho. Un montón de esto se trata de tener la energía, la determinación y el entusiasmo por crear algo grande. Espero que mi historia pueda ayudarles a creer que todo es posible”, arguyó Sayman.

Presentaciones y encuentros

Entre los libros que se presentarán este viernes están la novela El último ninja, del escritor Iván Gutiérrez; y el libro de cuentos Las cenizas son productos de su combustión, de Rodrigo Villegas, ambos con la editorial cochabambina Electrodependiente. El evento se realizará a las 18:00 en la sala Hernando Sanabria Fernández.

También se presentará la novela de Amalia Decker La valija, publicada gracias a la editorial Kipus. Será en el salón Enrique Finot, a las 19:00.

En tanto que el sábado el escritor y cronista Alfonso Cortez presentará un nuevo libro Diario de pandemia (1 de marzo de 2020 -1 de marzo de 2021), con la editorial La Hoguera a las 19:00. También en la sala Enrique Finot. “En un diario hay un espejo que nos espera. La imagen que vemos no siempre es agradable. Escribir me permite hablar solo, y hablar con ese alguien que —quizás—, podría estar del otro lado queriendo escucharme. Escribir es mi manera de entender el mundo. Transcribir y pasar en limpio este diario (confinado con covid) me ha permitido, como nunca antes, revivir y rescatar de mi amnesia feliz, una vuelta completa al sol”, comentó Cortez sobre este nuevo trabajo.

El mismo sábado, la editorial Mantis presentará el libro de cuentos Chubascos aislados, de la autora boliviana Claudia Michel. Es un volumen con 19 cuentos cortos de Michel, que reside en Cochabamba. El evento será en el salón Enrique Finot a las 21:00.

El II Encuentro Internacional de Narrativa Histórica se inicia mañana y concluye el domingo, de 17:00 a 19:00, en el salón Hernando Sanabria Fernández. El tema elegido para esta versión es la fundación de ciudades. conmemorando los 500 años de la primera traslación de Santa Cruz (1592).





Un encuentro especial

Sisinia Anze y Jorge Abastoflor organizan el II Encuentro Internacional de Narrativa Histórica. Los escritores confirmados son: los bolivianos Homero Carvalho Oliva, Bismark Alberto Cuéllar Chávez, Alcides Parejas Moreno, Günther Revollo Soria, Rosa Elena Novillo Gómez, Daniel Zeballos Olmos y Andrés Guzmán Escobari; los chilenos Carlos Castro Linares y Antonio David Yakcich Furche; los colombianos Rodrigo Llano Isaza y Beatriz Cortázar Mora, y el peruano Enrique Gargurevich. Los invitados internacionales hablarán de temas propios.

