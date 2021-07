Ladrones de joyas atacan de nuevo en el Festival de Cannes con robo a la actriz Jodie Turner-Smith

Escucha esta nota aquí

La estrella de Hollywood Jodie Turner-Smith fue víctima de una maldición que parece establecerse en Cannes: los ladrones de joyas que habitualmente rondan el festival de cine más célebre del mundo.



La actriz británica lució llamativas joyas de oro y diamantes de Gucci en la alfombra roja al estreno de su última película "After Yang", el jueves pasado.



A la mañana siguiente, su suite en el hotel Marriott fue escenario de un asalto mientras desayunaba con su hija de un año.



La policía confirmó el lunes que estaban investigando un robo de joyas en el hotel, pero no estaba claro si las joyas eran de Gucci, prestadas para el estreno, o de la actriz.

La estrella de "Queen & Slim" y las series "Nightflyers" y "The Last Ship" no mencionó su pérdida cuando dio una charla sobre "Mujeres en movimiento" en el festival el domingo.



Ella tuiteó más tarde: "No pensé que pasaría dos horas y media en la estación de policía en mi último día en Cannes, pero aquí estamos".



Robos frecuentes y con glamur

Cannes se ha convertido en un sitio de acción para ladrones internacionales. Un miembro de la pandilla de las llamadas "Panteras Rosas" es sospechoso de haberse llevado gemas por valor de 103 millones de euros (130 millones de dólares) del hotel Carlton en 2013.



Ese mismo año, un collar Chopard de 1,6 millones de euros fue robado en el festival de cine y también desaparecieron gemas que valían un poco menos.



La policía reportó nuevos robos en 2015. Unos cuantos días antes de que comenzara el festival ese año, desaparecieron joyas con un valor de 17,5 millones de euros de la tienda Cartier en la Croisette.



Las marcas de lujo suelen prestar sus piezas preferidas a las estrellas para que lasluzcan en la alfombra roja de Cannes.



La policía dijo que las joyas tomadas de la habitación de Turner-Smith no valían las decenas de miles de euros que inicialmente se pensaba.



Según estos informes, no había señales de entrada forzada a la habitación de la actriz.



La revista Variety afirmó que uno de los artículos robados este año fue el anillo de bodas de la madre de Turner-Smith.