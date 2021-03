Las 5 obras de arte más caras de artistas vivos

Escucha esta nota aquí

Una obra digital se situó este jueves entre las cinco más caras de artistas vivos vendidas en subastas, una clasificación que incluye comisiones y honorarios, pero que no tiene en cuenta las ventas privadas. Aquí la lista de las más caras.

1.- "Rabbit" (Jeff Koons)

"Rabbit" de Jeff Koons, una escultura de acero de 104 centímetros de un conejo inflable, fue subastada en mayo de 2019 por 91,075 millones de dólares por la casa de remates Christie's en Nueva York.

Este precio de venta es cuatro veces inferior al récord alcanzado por el "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, la obra de arte más cara del mundo adquirida por 450 millones de dólares en 2017 por el Louvre de Abu Dabi.

2.- "Portrait of an Artist" (David Hockney)

Destronada por el conejo de Koons, la obra "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" del pintor británico David Hockney se adjudicó por 90,3 millones de dólares en noviembre de 2018 en Christie's en Nueva York.

En este lienzo de gran formato, un hombre elegante está de pie al borde de una piscina, mirando pensativo a otro nadar bajo el agua en su dirección, con un paisaje idílico de árboles y montañas como telón de fondo.

3.- "Everydays: The First 5000 Days" (Beeple)

Un 'collage' del artista estadounidense Beeple se vendió el jueves por 69,3 millones de dólares en Christie's, un récord para una obra totalmente digital.

La obra "Everydays: The First 5000 Days" es una colección de dibujos y animaciones realizados diariamente durante 5.000 días consecutivos (unos 13 años) por Mike Winkelmann, el nombre real de Beeple.

La autenticidad de la obra, comercializada en forma de "NFT" (token no fungible, por sus siglas en inglés), está garantizada por la tecnología llamada "blockchain", usada para criptomonedas como el bitcóin.

4.- "Balloon Dog" (Jeff Koons)

5.- "Hurting the Word Radio #2" (Ed Ruscha)

"Hurting the Word Radio #2", un óleo sobre lienzo del estadounidense Ed Ruscha, encontró un comprador en Christie's en noviembre de 2019 en Nueva York por 52,5 millones de dólares.

La obra de 1,5 metros por 1,4, pintada en 1964, representa la palabra "radio" escrita en grandes letras mayúsculas amarillas, algunas distorsionadas por tornillos de apriete, sobre un fondo azul cielo.