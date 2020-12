Las mejores series de 2020, según The New York Times

Escucha esta nota aquí

Como cada fin de año, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer el listado con las mejores series del 2020, destacando el efecto del coronavirus en el recuento. Sorprendentemente, de 30 series mencionadas, solo nueve se transmiten por Netflix y una de ellas, Schitt’s Creek, todavía no se estrenó en Latinoamérica.

Disney+, que recientemente llegó a Bolivia, solo tiene una representación en el listado, Doc McStuffins; mientras que HBO Max, que todavía no funciona en la región, tiene dos títulos destacados.



"La televisión no se salvó de la pandemia, pero aún había más programas geniales de los que cualquiera podía ver", anunciaron los tres periodistas que elaboraron el listado.



Las series elegidas fueron categorizadas según su procedencia y si fueron final de temporada o historias nuevas. Esta es la selección.



Producciones estadounidenses

1. Better Call Saul (Netflix)



2. Mejores cosas (Hulu)

3. City So Real (Hulu) y The Good Lord Bird (Showtime)

4. Puedo destruirte (HBO Max)

5. ¡Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll y HBO Max )

6. Mrs. America (Hulu)

7. Gente normal (Hulu)

8. Pen15 (Hulu)

9. P-Valley (Starz)

10. Lo que hacemos en las sombras (Hulu)

Series internacionales

1. Belgravia, de Reino Unido (Epix)

2. The Bureau, de Francia (Sundance Now)

3. Para Sama, de Siria (Kanopy)

4. Está bien no estar bien, de Corea del Sur (Netflix)

5. Reino, de Corea del Sur (Netflix)

6. Mi amiga estupenda, de Italia, y Patria, de España (HBO Max)

7. Mystery road, de Australia (Acorn TV)

8. Templo, de Reino Unido (Spectrum)

Programas que terminaron en 2020



1. BoJack Horseman (Netflix)

2. Brockmire (Hulu)

3. Corporativo (Comedy Central)



4. Doc McStuffins (Disney+ y Hulu)

5. The Good Place (Netflix)

6. Última oportunidad U (Netflix)



7. Lenox Hill (Netflix)

8. Schitt’s Creek (Netflix)

9. Cazarrecompensas adolescentes (Netflix)

10. Vida (Starz)