Leonardo DiCaprio apoya pedido de indígenas ecuatorianos de proteger la Amazonia

El actor y activista medioambiental Leonardo DiCaprio manifestó públicamente su apoyo a indígenas ecuatorianos en la defensa de sus territorios.

"Los pueblos indígenas deben decidir el futuro de la Amazonia. Firmé la carta hoy a @CorteConstEcu, exigiendo que los pueblos indígenas tengan la última palabra sobre lo que sucede en sus territorios ancestrales de selva tropical", escribió en Twitter el actor, de 47 años, junto a un acceso a la petición que será presentada ante la Corte Constitucional de Ecuador.

"La selva amazónica es nuestro hogar, ¡y nuestro hogar nos mantiene a todos con vida! Y, sin embargo, su mundo lo está destruyendo", inicia la misiva firmada por asociaciones de los pueblos waorani y kofan.



"Con una emergencia climática global que amenaza el futuro de la humanidad, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso acaba de aprobar dos decretos ejecutivos para duplicar la producción de petróleo en un año y expandir rápidamente la minería. ¿Dónde crees que va a encontrar eso, aceite y oro? Solo hay una opción para duplicar la producción: nuestros territorios ancestrales amazónicos. La selva amazónica es nuestro hogar, ¡y nuestro hogar nos mantiene a todos con vida! Nos está dando oxígeno para respirar, agua dulce y medicinas. Y, sin embargo, tu mundo lo está destruyendo (...). Lo que te pedimos es muy sencillo: que nos escuches, nos respetes y reconozcas que nosotros, los Pueblos Indígenas, tenemos derecho a decidir qué sucede en nuestro hogar. Nadie sabe estos bosques mejor, o los ha protegido con tanto éxito durante tanto tiempo (...)", agrega la petición que hasta ayer fue firmada por 19087 personas.



Según medios ecuatorianos, jueces de la Corte Constitucional de Ecuador viajaron a la Amazonia para participar de una audiencia histórica con líderes indígenas que exigen el respeto a su derecho a una consulta previa libre e informada frente a las actividades extractivas.

DiCaprio es un activo defensor del medioambiente, participando en proyectos comprometidos con el cambio climático, como el documental La última hora (The 11th Hour) y aprovechando cualquier espacio para brindar discursos ecologistas, sobre todo en referencia al calentamiento global.



Indigenous peoples should decide the future of the Amazon. Sign the letter today to @CorteConstEcu, demanding that Indigenous peoples have the final say over what happens in their ancestral rainforest territories. https://t.co/BjmecpoEh5