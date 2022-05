Liliana Colanzi: "Somos un accidente muy breve en la historia del planeta, no la especie elegida para gobernar"

Escucha esta nota aquí

Desde que ganó el Premio Ribera del Duero por Ustedes brillan en lo oscuro, Liliana Colanzi siente que las cosas están pasando muy rápido. A poco de un mes del anuncio del premio, su tercer libro de cuentos ya estaba en las librerías en España, Bolivia, Colombia, México, Argentina y Uruguay, gracias al trabajo de la editorial Páginas de Espuma. En Bolivia, la obra forma parte del catálogo de la editorial Nuevo Milenio

Ustedes brillan en lo oscuro está conformado por seis cuentos unidos en torno a un interés de la autora por abordar el tiempo desde diferentes aspectos. Este trabajo le permitió ganar uno de los galardones literarios más prestigiosos de las letras en español.

Colanzi habla de la experiencia vivida hasta el momento: “No me imaginé que un libro que me ha costado mucho soltar fuera a llegar tan rápido y de manera simultánea a tantos países. Estoy muy contenta por ello”, asegura.

Este jueves inicia en Barcelona una gira por España para presentar el libro, que incluye las ciudades de Bilbao, Sevilla y Valencia.

Anticipa que no podrá estar en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, debido a que por esas fechas estará presente en la feria de Madrid.



_ ¿Cómo calificas el trabajo de Páginas de Espuma y la relación con sus autores?

Es admirable la apuesta de Páginas de Espuma por el cuento y el enorme trabajo para llegar a tantos países; es una tarea de coordinación y logística descomunal para un equipo pequeño como el suyo, y estoy muy agradecida por todo lo que han hecho para que Ustedes brillan en lo oscuro llegue a más lectores. Además, mantenerse por más de dos décadas en el mundo editorial es todo un logro.



_Hay autoras latinoamericanas que vienen publicando en sellos independientes y están alcanzado una resonancia muy particular. ¿A qué atribuyes está visibilidad a pesar de no publicar en los denominados grandes sellos editoriales?

En los últimos años el panorama editorial se ha venido complejizando mucho: en Bolivia, por ejemplo, desde que hace años se fue Alfaguara, no hay presencia de sellos trasnacionales, y en cambio sí existe un entramado muy rico de editoriales independientes grandes, pequeñas y medianas. En el resto de América Latina y España hay cada vez más sellos independientes que cumplen una labor fundamental descubriendo voces nuevas, recuperando libros de otras décadas o poniendo el foco en un género o subgénero en particular. Me parece muy saludable tanto para los lectores como para los escritores que existan más opciones, pero también hace falta apoyo estatal: la mayoría de los editores publica por amor a la literatura, porque tener una editorial literaria es el peor negocio posible, pero estaría bueno que además de la pasión se pudiera contar con un apoyo que hiciera más fáciles las cosas, en especial para las editoriales pequeñas.

_Ustedes brillan en lo oscuro también estará disponible en audiolibro. ¿Qué te genera como escritora que te puedan leer en diversos formatos?

Fue muy extraño y muy lindo escuchar el fragmento de uno de mis relatos leído por otra persona y darme cuenta de que esa voz también es mi libro. Yo llegué a la literatura a través de las historias que me contaban de chica, antes de que aprendiera a leer. El audiolibro hace justamente eso: es una voz que te habla al oído, una voz que interpreta y modula el ritmo de las palabras que viste en tu cabeza.



_Un libro de cuentos siempre brinda la opción de leer de forma independiente cada historia, pero también de encontrar elementos en común entre ellas. ¿Cómo sugerís a los lectores acercarse a Ustedes brillan en lo oscuro?

Quise vertebrar los cuentos alrededor de la exploración del tiempo (el futuro, las ruinas, la vida de los deshechos radiactivos), pero prefiero que el lector encuentre sus propias claves de lectura, que bien pueden ser muy diferentes de las que yo propongo.



_Desde Vacaciones permanentes hasta Nuestro mundo muerto tu literatura ha estado impregnada de lo real y lo sobrenatural. En tu nuevo libro hay diversas miradas que combinan lo político, lo social, las amenazas al medioambiente y hasta el paso del tiempo. ¿Hay alguna reflexión en particular que te interesa dejar en estos cuentos?

Que somos apenas un accidente muy breve en la historia del planeta, no la especie elegida para gobernar ni los dueños de lo viviente. Este mundo ha existido por millones de años sin nuestra presencia y nada garantiza nuestra continuidad. A mí este pensamiento me provocaba antes vértigo y hasta terror, pero ahora más bien me llena de humildad y de maravilla.



_¿Qué te ha permitido como escritora volverte editora y qué destacas de lo logrado por Dum Dum hasta ahora?

Veo la edición como otro aspecto de mi relación con la literatura, uno que me da mucha satisfacción, porque no hay nada que me entusiasme más que compartir un libro que me ha deslumbrado. Con Dum Dum siempre he querido publicar libros raros y hermosos, libros con una propuesta estética y política, pero también sacar ediciones baratas y bonitas: la ecuación no siempre es fácil de lograr (el precio del papel está subiendo mucho y encareciendo los costos), pero la alegría de publicar un libro nuevo lo vale todo.



_Tomando en cuenta tu paso por el periodismo, ¿qué valor le das al oficio en estos tiempos?

El periodismo fue mi primer trabajo y es un oficio que me enseñó bastante. Los tiempos han cambiado mucho: cuando yo trabajaba en EL DEBER éramos seis periodistas dedicados exclusivamente a cubrir noticias de cultura; hoy en día Santa Cruz es una ciudad mucho más grande que en aquella época pero no existe ya un suplemento de cultura. El periodismo impreso se ha precarizado en todo el mundo por culpa de internet y no hay una respuesta a esta crisis: si bien internet democratizó el acceso a la información, también está socavando la democracia con el aluvión constante de noticias falsas y teorías conspirativas. Es un oficio muy difícil, el periodismo, siempre tensado frente a múltiples intereses, siempre sometido a diversas presiones, cada vez más precarizado, y sin embargo pocas fuerzas son tan importantes.