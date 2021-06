Lo que debes saber de Loki, la nueva serie de Marvel

Escucha esta nota aquí

La era del dios del engaño está a punto de comenzar. Mañana, Disney+ lanzará su tercera bomba sobre la humanidad, Loki, la serie dedicada al antihéroe representado por el actor británico Tom Hiddleston.

El hermano de Thor llega para destruir (en audiencia) a WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno, pero, ¿lo logrará?.



Aquí, algunos datos que debes saber antes del estreno.

1. ¿Quién es Loki?

Los fieles seguidores de Marvel sabrán la respuesta, pero, para los que no, Loki es hijo del rey de los extintos Gigantes de Hielo, Laufey. Cuando era un bebé fue rescatado por Odín, rey de Asgard, que lo crio en las mismas condiciones que su hijo biológico, Thor. Ambos son preparados desde muy chicos para heredar el trono. Sin embargo, el personaje de Hiddleston desde muy joven mostró talento para la magia y el engaño.

2. ¿De qué trata la historia?

Tras robar el Teseracto en Endgame, Loki es capturado por la Time Variance Authority, un organismo que vela por el correcto flujo del tiempo. La TVA le ofrece un trato: cumplir su condena o ayudar a detener a un enemigo más fuerte.



3. ¿Cuántos capítulos tendrá?

Al igual que Falcon y el Soldado de Invierno, tendrá seis capítulos. Mañana, miércoles 9 de junio, se verá el primero y cada semana, uno nuevo.

4 ¿Quiénes actuarán?



Además de Hiddleston, aparecen Owen Wilson como el agente Mobius, Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Lexus Renslayer, Wunmi Mosaku como la cazadora Hunter B-15.





5. ¿Dónde y cuándo verla?

La serie se estrenará el 9 de junio a través de Disney+ y todos los miércoles llegará un episodio nuevo que durará entre 45 y 50 minutos.

6. ¿Habrá segunda temporada?

A pesar de que desde antes que empieza la primera, ya se habla de una segunda temporada, Hiddleston desinfló las expectativas.

"A este punto he aprendido que cualquier expectativa es inútil. Le he dicho adiós al personaje una, dos, tres veces, no sé lo que el futuro nos traiga. Pero estoy emocionado por descubrirlo. Creo que nunca hubiéramos podido ver 10 años a futuro”, dijo a la revista británica Total Film.

7. ¿Hace falta ver las anteriores películas de Marvel para entender Loki?

Loki aparece en seis películas del Universo Marvel, pero, si no has visto ninguna, lo recomendable es al menos ver la primera entrega de Thor y Avengers para comprender la personalidad de Loki.

8. ¿Quién la dirige?

La británica Kate Herron, directora de la comedia juvenil Sex Education, se lanza en grande con Loki.