Los artistas cruceños organizan una Teletón musical

La situación de los artistas de Santa Cruz sigue siento crítica. Franklin Trigo, vocero de Artistas Unidos, la organización que los aglutina, anunció que suspendieron las medidas de presión, como las marchas y reuniones públicas, y han decido organizar una 'Teletón Artística Musical', para recolectar donaciones. La cita está fijada para el sábado 17 de julio, de manera virtual.

Explicó que la situación de sus compañeros artistas es dramática. La falta de trabajo ocasiona que sus hogares no tengan ingresos económicos y no pueden comprar alimentos básicos para llevar a sus mesas. Con la llegada del invierno necesitan ropa abrigada, que muchos no tienen y tampoco pueden comprarla.

A ello se suma el hecho de que muchos compañeros se contagiaron de coronavirus. "La salud no espera, la curación tiene que ser rápida, pero cuando no hay dinero se entra en la desesperación", dijo Trigo.

Por ello fue que decidieron organizar una Teletón Artística Musical. Armarán un escenario por donde desde las 09:00 pasarán cantantes, bailarines, comediantes y declamadores. Los que no puedan asistir a ese sitio se conectarán desde sus casas, pues el evento será transmitido por las redes sociales.



También se difundirán mensajes de algunos artistas que se contagiaron del virus y lo vencieron, de quienes aún están enfermos y de otros que lo han esquivado pero corren riesgo de infectarse porque salen todos los días a la calle a buscar alimentos para su hogar.

Lo que buscan con esta Teletón Artística Musical es recolectar, principalmente, alimentos no perecederos. La iniciativa también será una plataforma de protesta, para que la ciudadanía conozca más profundamente que busca este sector y los apoye en sus pedidos.

El dirigente de los músicos contó que sus colegas están desesperados ante el abandono que han sufrido de las autoridades, que les prometieron diálogo. Dijo que siguen esperando ese contacto, pues, día que pasa, la situación empeora.