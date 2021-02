Los Beatles se escucharán en las voces de nueve mujeres

Escucha esta nota aquí

Los cuatro de Liverpool renacerán en las voces de nueve cantantes líricas bolivianas, que han preparado lo mejor del repertorio de la legendaria banda de rock. The Beatles en voces femeninas se titula el concierto que reúne a Mariela Jordán, Daniela Renjel, Susana Renjel, Giovanna Montaño, Fernanda APC, Verónica Aguilera, Flavia Pérez, Fulvia Fossati y Claudia Sánchez y se verá de forma virtual este sábado 20 de febrero, a las 20:00 a través de la plataforma Live.hexagone. com.bo.

“La iniciativa surge de buscar alternativas para poder subsistir como artistas, poder llegar a nuestro público y, en este caso, llevarle las mejores canciones de Los Beatles a sus hogares. El medio artístico está paralizado y se está haciendo insostenible el no poder salir a trabajar, es por esa razón que seguimos buscando formas de cómo poder evitar que el arte muera a causa de la pandemia”, expresa Giovanna Montaño.

La cantante lírica cuenta que han estado ensayando por más de tres semanas para poder ofrecer un recital de calidad que permita satisfacer el gusto de los nostálgicos por las canciones del cuarteto británico.

Para ello, están trabajando desde Santa Cruz con Luis Montoya en la edición del sonido y en La Paz con Susana Renjel. “Hemos acondicionado espacios aptos para poder hacer la grabación del concierto, no ha sido sencillo ya que se ha buscado lugares que muestren características de la ciudad o en todo caso algunas características de Los Beatles”, menciona Montaño.

La elección del repertorio tampoco ha sido sencilla, tomando en cuenta la extensa producción discográfica de la banda. Pero, al final se quedaron con algunos de los temas más populares y otros esenciales: Oh Darling, Yesterday, Hey Jude, Come together, Here comes the sun, All you need is love, I want to hold your hand, Oh my loving, While my guitar gently weeps, Michelle, Let it be, Dear Prudence, Across the universe, Don’t let me down, Something, Blackbird y Twist and Shout.

“Ha sido una grata experiencia volver a las raíces. Todos empezamos cantando popular en algún momento, hemos podido usar como adorno herramientas líricas, pero, en general, se está cantando con una colocación casi al 100% popular”, comenta la cantante.

El costo de las entradas es de Bs 35 y se las puede comprar ingresando a live.hexagone.com.bo o llamando al celular 73730054. El concierto estará disponible 48 horas en la página.





