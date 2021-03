Los cuidados que deben tener las personas vacunadas contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Una de las preguntas que más se hace recientemente a los médicos, a escala internacional, es ¿puedo viajar si ya me vacunaron contra el coronavirus? Y es que muchas personas creen que al haber sido inoculadas están libres del virus, que no se pueden contagiar y pueden volver a la normalidad. Y la respuesta no es muy alentadora, pues se recomienda que cuide su salud de la misma manera que antes.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) recomienda a las personas que han sido inmunizadas que no se vayan aún de vacaciones, que sigan en cuarentena en sus casas y que solo viajen si es muy necesario.

El mundo sigue en alerta roja por los contagios, la aparición de nuevas variantes del coronavirus y la escasa provisión de vacunas en muchos países hacen que el ideal de inmunización general aún no se haga realidad, explica el diario La Vanguardia.





Los expertos dicen que aquellas personas que ya están vacunadas no tienen un pasaporte verde para ir libremente por todo el mundo como si nada pasara, la pandemia continúa y solo un pequeño porcentaje de la población mundial ha recibido la vacuna.



El médico boliviano Luis Ramiro Justiniano recomienda a las personas que eviten ir de vacaciones al exterior y, si es inevitable, que lo hagan siguiendo con más cuidado que en su país las normas de bioseguridad.







"Si bien la vacuna protege hasta más o menos un 80%, no hay para qué salir a buscar el peligro. La inmunización es una especie de escudo contra el virus, pero tampoco se debe arriesgar la salud y la vida por una vacación", expresa el infectólogo.



Justiniano recomienda planificar como vacaciones una escapada al campo, a sitios cercanos, donde se respire aire puro y no existan aglomeraciones.