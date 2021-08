Los Gucci disconformes con la película sobre su familia protagonizada por Lady Gaga

Escucha esta nota aquí

La familia Gucci sabe todo sobre el poder, el dinero, la traición y la muerte. La historia de este apellido es bien conocida como el trágico desenlace del asesinato de Maurizio Gucci ordenado por su esposa Patrizia Reggiani. Una noticia que shockeó al mundo y hoy es el motor de un proyecto en Hollywood que busca explorar las relaciones hacia el interior de un grupo de personas que lo tenían todo.



Ridley Scott es el cineasta a cargo de esta cinta que promete mucha polémica. Entre sus protagonistas se encuentran Lady Gaga, Al Pacino y Jared Leto. Todos ellos fueron criticados de algún modo por miembros de la familia Gucci. "Estamos muy decepcionados", fueron las declaraciones de la familia luego de que se presentara el tráiler del filme.



"Están robando la identidad de una familia para obtener ganancias, para aumentar los ingresos del sistema de Hollywood. Nuestra familia tiene una identidad, privacidad. Podemos hablar de todo, pero hay una frontera que no se puede cruzar", expresó afligida la prima de Maurizio, Patrizia Gucci. Todo indica que esta opinión es compartida por sus familiares que no apoyan la película que retrata su historia reciente.



Patricia habría intentado comunicarse con la esposa de Ridley Scott y productora de la cinta, Giannina Facio, pero no recibió respuesta alguna. La esposa del director no es ajena a la familia Gucci, porque en el pasado habló con ellos con motivo de otro proyecto centrado en el apellido que tanto peso tiene dentro del mundo de la moda.



Las caracterizaciones de Al Pacino y Jared Leto ofendieron a la familia. El primero personifica a Aldo Gucci. Dijo Patrizia: "Mi abuelo era un hombre muy guapo, como todos los Gucci. Muy alto, con los ojos azules y elegante. Él es interpretado por Al Pacino que no es alto y se lo muestra gordo, bajito, con patillas y feo. ¡Vergonzoso! No se asemeja en nada a él".



Sobre la impresionante transformación del actor Jared Leto como Paolo Gucci, Patrizia no tuvo buenas palabras al respecto: "¡Horrible! Me sentí ofendida". Por otra parte, la familia destacó que decidirá "qué acciones tomar después de ver la película".

Finalmente, otra Patrizia, Reggiani, se mostró enojada porque Lady Gaga la interpretó sin previamente conocerla. La película se estrenará en cines el próximo mes de noviembre.