Los mejores momentos del programa de Larry King

Escucha esta nota aquí

Sin duda alguna que Larry King fue uno de los periodistas más incisivos e icónicos de la televisión estadounidense. Este sábado 23 de enero falleció a los 87 años de edad, luego de estar luchando por varias semanas contra el Covid-19, según indicó la agencia de noticias AFP.

Además de sus peculiares gafas, frenillos y sus famosos tirantes que fueron imitados por muchos otros entrevistadores en todo el mundo, incluso en Bolivia, King impuso un estilo en el que a menudo parecía no saber a quién estaba entrevistando y entrevistó a presidentes, famosos y personajes que se hicieron momentáneamente famosos por algún hecho peculiar.

Aquí presentamos 5 de los considerados mejores momentos de Larry King Live, programa que condujo por 25 años y que finalizó en 2010

1 El debate sobre el TLCAN Al Gore / Ross Perot, 1993

Durante más de una década, este debate presidido por King entre el entonces vicepresidente, Al Gore, y Ross Perot sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el equivalente estadounidense del tratado de Maastricht, fue la transmisión por cable más vista de la historia. Ayudó a fortalecer la reputación de Gore, convirtió a Perot en un objetivo perenne para los humoristas, y el propio Larry King lo consideraba su mejor momento. Este video es solo una parte de ese debate que vale la pena ver integramente.

2 Celine Dion se derrumba, 2005

Junto con la frase "George Bush no se preocupa por los negros" de Kanye West, la apariencia emocionalmente frenética de Celine Dion aquí se destaca como una de las respuestas más memorables al huracán Katrina. En el espacio de siete minutos, Dion llora, grita, se lanza a una diatriba de conciencia sobre los helicópteros y el privilegio de tocar televisores, se disculpa por su furia y luego estalla en una interpretación improvisada de una de sus canciones.





3 Michael Moore contra Sanjay Gupta, 2007



Michael Moore, que nunca se alejó de una pelea, usó una edición de 2007 de Larry King Live para abordar al corresponsal médico en jefe de CNN, Sanjay Gupta, sobre las afirmaciones de que Moore había manipulado deliberadamente algunas figuras en su película Sicko para hacer que Estados Unidos se viera peor de lo que era. Lo que siguió fueron varios minutos de furiosas bravuconadas de ambos lados, pero la discusión ayudó a que la atención médica volviera a ocupar un lugar destacado en la política estadounidense.

4 Carrie Prejean se va, 2009



Carrie Prejean, una reina de belleza cuyos comentarios fuera de lugar acerca del matrimonio homosexual la convirtieron brevemente en una chica de cartel al estilo Sarah Palin de la derecha estadounidense, que la llevaron a enredarse en una serie de demandas y contrademandas con el certamen de Miss California. Cuando Larry King le preguntó inocuamente por qué no resolvía su demanda, Prejean se marchó. O al menos amenazó con marcharse antes de cambiar de opinión, cambiar de opinión de nuevo, quitarse el micrófono, cambiar de opinión de nuevo y luego medio irse. Nunca más se supo de ella.





5 Olvidando Seinfeld, 2007

Uno de los momentos por los que probablemente se recordará a Larry King por encima de todos los demás fue durante una entrevista con Jerry Seinfeld, King dejó escapar que no podía recordar cómo terminó su comedia. Lo que siguió fue una perorata que estaba a solo un puñado de riffs de ser un momento clásico de Seinfeld. Di lo que quieras de Larry King, pero tienes que admitir que cuando a él no le importaba, realmente no le importaba.