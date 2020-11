Los Obama multiplican su fortuna por cien con los libros

Escucha esta nota aquí

Hace casi cuatro años que Barack y Michelle Obama dejaron la Casa Blanca, tras concluir ocho años a cargo de la presidencia de Estados Unidos. Desde entonces, la mediática pareja supo aprovechar su influencia, lanzándose a la publicación de varias obras literarias que han multiplicado su fortuna.

Según una nota de The New York Post, replicada en el diario español ABC, el matrimonio ha multiplicado por cien su patrimonio gracias a su éxito editorial; cuando llegó a la Casa Blanca, poseía $us 1,3 millones y hoy las estimaciones van hasta los $us 135 millones.

Esta semana se publicó Una tierra prometida, las memorias de Barack Obama tras su paso por la Casa Blanca. Según ABC, en su primer día se vendieron casi 900.000 ejemplares, a $us 45 cada uno. Además, ya está confirmado un segundo volumen.



A sus 59 años, se trata del tercer libro del expresidente; el primero, Los sueños de mi padre: Una historia de raza y herencia, se publicó en 1995, cuando se convirtió en el primer presidente negro de Harvard Law Review, la revista de la Facultad de Derecho de Harvard, llamando la atención de algunos editores que le dieron $us 40.000 por el libro.​​

La audacia de la esperanza: reflexiones sobre cómo restaurar el sueño americano, su segunda obra, se publicó en 2006, antes de presentar su candidatura a la presidencia y fue un "superventas". Además, aseguran que firmó un contrato de casi $us 2 millones con la editorial.​

Tras abandonar la Casa Blanca, en 2017, Barack y Michelle firmaron un contrato multimillonario con su editorial, Penguin Random House, que, según Financial Times, superó los $us 65 millones.



Por su parte, Michelle, de 56 años, publicó Mi historia, en 2018, que vendió 725.000 ejemplares en el primer día y ha pasado de los diez millones de libros en todo el mundo. Además, el libro fue publicitado en una gira promocional en la que se pagaban cientos de dólares por cada entrada, que se agotaron en las capitales estadounidenses.



Según ABC, además de sus publicaciones, los Obama son bastante requeridos para encabezar conversatorios: Barack ha llegado a cobrar $us 400.000 por intervención y su esposa, $us 225.000.