Los poderosos mensajes de actrices sobre la edad y envejecer

Cada vez que Sarah Jessica Parker ponía un tacón en la calle, los titulares no dejaban de alabar su estilo; sin embargo, en los últimos días, con el mismo buen gusto, las miradas se pasaron a sus canas y arrugas, obvias y naturales a los 56 años.

La actriz de la exitosa serie Sex and the city no se quedó callada ni corrió a una estética, sino que salió a responder a todos aquellos que critican algo de lo que nadie se librará: envejecer.

"Se siente casi como si la gente no quisiera que estemos bien en el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, aunque elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectas o si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", aseveró la actriz en la revista Vogue.

Como la intérprete de 'Carrie Bradshaw', muchas otras actrices de Hollywood optan por lucir orgullosas y naturalmente su edad y ¡pobre del que se atreva a criticarlas!. Aquí, algunas de sus reflexiones.





"Yo no me voy a hacer cirugía plástica, no voy a terminar como momia, entonces se van a tener que conformar…hay que envejecer con dignidad y gracia, pero también hay que relajarse un poco y dejarse envejecer tantito, porque es mucha presión”, advirtió hace unos meses Salma Hayek, orgullosa de sus 55.



A los 62 años, Jamie Lee Curtis se niega a sentir la presión de verse como una jovencita.



"El término, antienvejecimiento… ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¡Todos vamos a jodernos!. ¿Todos vamos a morir? ¿Por qué quieres lucir 17 cuando tienes 70? Quiero parecer de 70 cuando tenga 70" despotricó la protagonista de Eternamente joven. Para Curtis, la cirugía está exterminando los rasgos de belleza.





"La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por el filtrado, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom están borrando generaciones de belleza", dijo en otra oportunidad.



A la bella Julianne Moore la expresión que le saca ronchas es "envejecer con gracia", pues para ella "es un juicio inherente". "¿Se puede envejecer sin gracia? No tenemos opción, por supuesto. Nadie tiene opción a la hora de envejecer, simplemente sucede, así que no puede ser positivo o negativo", defendió en la revista W Magazine.

"Es parte de la condición humana, ¿por qué siempre se habla del envejecimiento como si fuera algo sobre lo que tuviéramos control?. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo navegamos por la vida para tener experiencias profundas? Eso es lo que debería significar cumplir años", sostuvo la protagonista de Siempre Alice, que cumplirá 61 en diciembre.



En la misma línea, Meryl Streep (72) lleva años declarándose en contra de la cirugía estética. Para ella, como actriz, es "como llevar puesto un velo en la cara y eso no puede ser bueno".





"Creo que tienes que aceptar el hecho de envejecer y celebrar la vida", expresó la actriz de El diablo se viste a la moda.