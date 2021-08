Los Rollings Stones rinden homenaje a su difunto baterista Charlie Watts

Escucha esta nota aquí

Los tres miembros restantes de los Rolling Stones rindieron homenaje al baterista de su legendaria banda de rock, Charlie Watts, fallecido la víspera a los 80 años.



La muerte de Charlie Watts fue anunciada el martes por su agente, suscitando numerosos mensajes de condolencias de estrellas de la música de todo el mundo.



Sin embargo, los miembros de la legendaria banda de rock británica habían guardado inicialmente silencio.



El miércoles, el guitarrista, Ronnie Wood, de 74 años, publicó en Twitter una foto suya con Charlie Watts, en la que expresaba su amor por el músico y señalaba que había nacido bajo el signo de Géminis como él.



"Te echaré mucho de menos. Eres el mejor", afirmó.



I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best🙏❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB



— Ronnie Wood (@ronniewood) August 25, 2021

El cantante, Mick Jagger, de 78 años, se limitó a publicar una foto de Charlie Watts sonriendo sentado frente a su batería, mientras que Keith Richards, de 77 años, difundió una foto del instrumento en el escenario con un cartel que decía "cerrado".

Las estrellas británicas Elton John y Paul McCartney también rindieron homenaje al mítico baterista. McCartney consideró en un video que su muerte sería un "golpe" para los Rolling Stones porque "Charlie era una roca".



Watts había anunciado recientemente que se perdería la reanudación de la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos el mes que viene tras someterse a una operación médica, sin más precisiones.



Su agente, Bernard Doherty, anunció en un comunicado el martes que el batería había "fallecido en paz en un hospital de Londres a primera hora, rodeado de su familia".



Watts, que cumplió 80 años en junio, era miembro de los Rolling Stones desde 1963.