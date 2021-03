Louis Tomlinson anuncia que creará una empresa para ayudar a nuevos artistas

Escucha esta nota aquí

Louis Tomlinson fue trending topic este sábado en Twitter tras anunciar que planea iniciar una empresa para ayudar a nuevos artistas, pero no será un sello discográfico, lo que provocó mensajes positivos de sus seguidores.

"Siempre soñé con tener mi propio sello discográfico, tener un sello nunca funcionó para mí porque todavía necesitaba la bendición de alguien más para fichar a la gente ", comenzó diciendo el cantante. "Gente en la que creía mucho, pero desafortunadamente no encajaba en el papel tradicional del pop, así que nunca cerré el trato", escribió el ex One Direction.

"Así que decidí poner mi idea en el mundo hoy. Voy a comenzar mi propia compañía de gestión musical para ayudar a desarrollar nuevos artistas ", anunció el cantante, lo que fue suficiente para mantener viva la internet.

En los comentarios, los fanáticos de Louis le desearon suerte al artista en el nuevo viaje. "Estoy muy emocionado y orgulloso de ti", escribió uno. "No podríamos estar más felices de que sigas lo que realmente quieres. Felicitaciones por esa decisión ", escribió otro.