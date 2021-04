Lucero y Mijares volverán a estar juntos en un escenario

Escucha esta nota aquí

Formaron una de las parejas más populares de la farándula latinoamericana. Lucero y Mijares se casaron en 1997, eran muy queridos por ser talentosos y exitosos, pero sorprendieron al anunciar su divorcio en 2011 y cada uno siguió su camino.

Llevan una buena relación y anunciaron que volverán a estar juntos, pero esta vez en un escenario, en el concierto Siempre amigos, que se llevará a cabo el 22 de mayo vía streaming.

Siguen siendo populares y prueba de ello es que ni bien se anunció que cantarán juntos muchas personas empezaron a comprar su derecho a ver el show. Igual, sus redes sociales se llenaron de felicitaciones por presentarse juntos y por el buen ejemplo de pareja separada que son.

Mijares comentó que este proyecto lo tenían planeado hace más de un año de manera presencial, en un gran auditorio, pero la pandemia los obligó a cambiar de fecha varias veces y adaptar el show para las redes.

Dijo que recordarán la música de cuando estaban casados. "La alegría de la música no se pierde, siempre está presente en nuestro corazones, y esas serán las canciones que interpretaremos, porque lo hermoso hay que repetirlo", comentó.



Por su parte, Lucero manifestó que estaba emocionada, pues le emociona cantar con el padre de sus hijos y que está lista para interpretar Electricidad, Tácticas de guerra, Mi destino eres tú, La gata bajo la lluvia, entre otros temas.







La expareja comentó que desde su separación siempre hubo mucho respeto y que se siguen tratando con cariño. Contaron que cuando se divorciaron Mijares le dijo a su exesposa: "oye Lucerito, no te importa que me cambie aquí, al edificio de al lado?". Y ella le respondió: "no, no es que me importe, te suplico que lo hagas".

Lucero Hogaza León (51) y José Manuel Mijares (63) tienen dos hijos, José Manuel (19) y Lucero (16), que viven con su madre en Ciudad de México, pero están en contacto diario con su padre. Aunque han vuelto a tener parejas, ninguno se ha casado nuevamente.