¡Luz, cámara, acción! Hoy es la gran fiesta del cine: todo sobre los premios Óscar

Escucha esta nota aquí





Los Óscar, en sus 93 años de vida, han sido testigos de guerras, atentados terroristas, cambios de gobiernos, terremotos e inundaciones, pero nunca de una emergencia sanitaria como la del covid-19. Aún así sigue vigente y hoy celebra la entrega de sus premios a lo mejor de la industria cinematográfica en una ceremonia reducida y con detalles que no se conocerán hasta el último momento.

El director general del show, Steven Soderberg, dijo que la ceremonia no se verá como un tradicional programa de televisión. En su lugar será una película que contará una historia, que tendrá emociones y un final feliz.

La parte artística y musical se transmitirá desde el teatro Dolby, situado en el paseo de la fama en Los Ángeles, donde se entregaban los galardones tradicionalmente. Mientras tanto, el anuncio de los ganadores y entrega de las estatuillas será en la Union Station, la vieja estación de trenes de la capital angelina que ha sido acondicionada especialmente para el evento.

El filme con más nominaciones es Mank, 10 en total, aunque muchos medios especializados y críticos de cine anticipan que Nomadland se llevará el Óscar a la mejor película, además de mejor dirección (Chloé Zhao).

Lo que se verá

Muchos aspectos de la ceremonia no se han desvelado y se mantendrán en secreto hasta último momento. Lo que sí se sabe es que no habrá un maestro de ceremonias principal, sino cuatro, que son Brad Pitt, Boon Joon Ho, Zendaya y Laura Dern.

También anunciarán a los ganadores Angela Bassett, Halle Berry, Harrison Ford, Rita Moreno, Joaquín Phoenix, Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Bryan Cranston.

Todos los asistentes, los nominados y sus acompañantes deberán llevar todo el tiempo su barbijo puesto.

Como el salón donde tendrá lugar el evento no tiene butacas fijas, se ha dispuesto que las sillas para los invitados tengan un metro y medio de distancia.

Tampoco se hizo público si habrá la tradicional alfombra roja. Sin embargo, Soderberg pidió a los asistentes que vayan lo más elegantes posibles, porque podrán lucir sus trajes ante las cámaras.

Cada nominado en las diferentes categorías ya recibió una bolsa de regalos de parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, valorada en 300 mil dólares. Contiene váuchers de viajes, estadías en hoteles, restaurantes, spas, joyas, perfumes, cosméticos, zapatos, ropa, accesorios y otros productos.

Dónde ver el show

En Bolivia la ceremonia se podrá ver en el canal de cable TNT, a partir de las 21:00 (hora boliviana). Dicha empresa televisiva ha preparado un programa especial que empezará una hora antes, a las 20:00, en el que entrevistarán a algunos actores y comentarán sobre los posibles ganadores.

Escena de Mank, la cinta con más nominaciones en los premios Óscar

NOMINADOS

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Thomas Vinterberg, por Una ronda más

David Fincher, por Mank

Lee Isaac Chung, por Minari

Chloé Zhao, por Nomadland

Emerald Fennell, por Hermosa venganza

Mejor actor

Riz Ahmed, El sonido del metal

Chadwick Boseman, La madre del blues

Anthony Hopkins, El padre

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actriz

Viola Devis, La madre del blues

Andra, Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby, Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Hermosa venganza

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, Judas y el mesías negro

Leslie Odom , Una noche en Miami

Paul Raci, El sonido del metal

Lakeith Stanfield, Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, Borat II

Glenn Close, Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman, El padre

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Young, Minari

Mejor guion original

Judas y el mesías negro

Minari

Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guion adaptado

Borat II

El padre

Nomadland

Una noche en Miami

Tigre blanco

Mejor edición

El padre

Nomadland

Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional

Una ronda más, Dinamarca

Better Days, Hong Kong

Collective, Rumania

The man who sold his skin, Túnez

Quo vadis, Aida?, Bosnia y Herzegovina

Mejor diseño de producción

El padre

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejor vestuario

Emma

La madre del blues

Mank

Mulán

Pinocho

Mejor maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly, una elegía rural

La madre del blues

Mank

Pinocho

Mejor canción original

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Festival de la Canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga

La vida por delante

Mejor banda sonora

5 sangre

Mank

Minari

Noticias del gran mundo