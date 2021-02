‘Ma Rainey’, ‘Minari’ y Boseman lideran nominaciones a los Premios SAG 2021

Escucha esta nota aquí

Chadwick Boseman recibió dos nominaciones póstumas a los Premios SAG, mientras que el drama sobre una familia coreana-estadounidense “Minari” y la película de Spike Lee sobre veteranos de Vietnam “Da 5 Bloods” (“5 Sangres”) quedaron entre las candidatas a mejor elenco.

Las nominaciones a la edición 27 de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, anunciadas este jueves en un Instagram Live, difirieron notablemente de las de los Globos de Oro anunciadas el día antes. Mientras la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood despreció películas con elencos ampliamente no blancos de las categorías principales, el gremio de actores nominó a un grupo mucho más diverso a su máximo honor: el de mejor elenco, informó el portal del diario Chicago Tribune.

Las candidatas a este premio son “One Night in Miami” (“Una noche en Miami...”) de Regina King, que imagina un encuentro entre cuatro ídolos negros en 1964; la adaptación de “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) de August Wilson; “Minari”, de Lee Isaac Chung; “Da 5 Bloods” de Lee y el drama penal de los 60 “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”), de Aaron Sorkin.

Todas esas películas, excepto por la de Sorkin, fueron omitidas el miércoles por los Globos de Oro. “Minari”, que transcurre en Arkansas pero es ampliamente hablada en coreano, fue incluso considerada inadmisible por la Asociación de la Prensa Extranjera para su máximo premio, mejor película de drama.

Según el Chicago Tribune, los Premios SAG son considerados un barómetro mucho mejor para los Óscar, pues los actores representan el porcentaje más grande de la academia de cine. Por lo general, la eventual ganadora del Premios de la Academia a la mejor película fue previamente nominada al SAG al mejor elenco, aunque “Green Book” y “The Shape of Water” (“La forma del agua”) son dos excepciones recientes. El año pasado, “Parasite” (“Parásitos”) de Bong Joon Ho se alzó con el máximo honor en los SAG (y se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en hacerlo) antes de triunfar en los Óscar.

Este año dos favoritas quedaron fuera de la contienda por el SAG al mejor elenco: el drama de David Fincher de la era dorada de Hollywood “Mank” (que encabezó con seis la lista de nominados a los Globo de Oro) y el western de Chloe Zhao “Nomadland”. Los protagonistas de ambos filmes, Gary Oldman y Frances McDormand, respectivamente, fueron ambos nominados por el sindicato de actores.

Boseman, fallecido el año pasado a los 43 años, fue postulado no sólo por su papel protagónico en “Ma Rainey’s Black Bottom”, sino también por su papel de reparto en “Da 5 Bloods”. En 2019, aceptó memorablemente el Premio SAG al mejor elenco para “Black Panther”.

“Todos sabemos lo que es que nos digan que no hay un lugar para ti en el que aparezcas, pero eres joven, talentoso y negro”, dijo Boseman entonces. “Sabemos lo que es que nos digan que no hay una pantalla para que uno aparezca, un escenario para que uno aparezca”.

Además de Boseman y Oldman, los nominados a mejor actor son Riz Ahmed por “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), Anthony Hopkins por “The Father” (“El padre”) y Steven Yeun por “Minari”.

Viola Davis, coprotagonista de “Ma Rainey” con Boseman, fue nominada a mejor actriz junto con McDormand, Carey Mulligan por “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”), Amy Adams por “Hillbilly Elegy” (“Hillbilly, una elegía rural”), y Vanessa Kirby por “Pieces of a Woman” (“Fragmentos de una mujer”).

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”), Glenn Close (“Hillbilly Elegy”), Olivia Colman (“The Father”), Yuh-Jung Young (“Minari”) y Helena Zengel (“News of the World”).

Y los demás candidatos a mejor actor de reparto son Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Jared Leto (“The Little Things”) y Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”).

En un tema ya recurrente para un año en que muchos cines cerraron debido a la pandemia, Netflix fue el estudio con mayor número de candidaturas: 30 en total, y cerca del triple que su contrincante más cercano.

Los Premios SAG se entregarán casi tres meses más tarde este año, el 4 de abril. Tras posponerse debido al Covid-19 al 14 de marzo, el sindicato los volvió a mover cuando los Grammy se corrieron a la misma fecha. Los Óscar serán el 28 de abril; las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciarán el 15 de marzo.