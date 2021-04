Mads Mikkelsen protagonizará 'Indiana Jones 5' junto a Harrison Ford

Escucha esta nota aquí

El actor danés Mads Mikkelsen, de 55 años, ha sido fichado por 'Indiana Jones 5' y protagonizará junto a Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge la última entrega de la popular franquicia de aventuras, informó el portal Deadline Hollywood.

James Mangold se hará cargo de las funciones cinematográficas de Steven Spielberg, quien dirigió las primeras cuatro películas de 'Indiana Jones'. Todavía se espera que Spielberg participe como productor con Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel.

Ford, de 78 años, está retomando su papel icónico como arqueólogo de capa y espada con sombrero de fieltro. Los detalles de la trama no se han anunciado y no está claro a quién interpretará Mikkelsen en la película.

'Indiana Jones 5' se ha retrasado en numerosas ocasiones, aunque ya se confirmó que se estrenará en cines el 29 de julio de 2022, más de cuatro décadas después de que 'En busca del arca perdida' debutara en 1981.

Las películas anteriores, incluidas 'Indiana Jones y el templo de la perdición' (1984) e Indiana Jones y la última cruzada (1989), han recaudado casi 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial. La entrega más reciente, 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' (2008), fue un gran éxito comercial, recaudando 790 millones de dólares a nivel mundial.

No es ajeno a las famosas franquicias cinematográficas, los créditos anteriores de Mikkelsen incluyen 'Casino Royale', 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y 'Doctor Strange', de Marvel. Aparecerá a continuación en 'Animales fantásticos 3', reemplazando a Johnny Depp como el mago oscuro Gellert Grindelwald en la serie derivada de Harry Potter. Su última película, 'Another Round', ha sido nominada a dos premios Óscar, mejor largometraje internacional y mejor director para Thomas Vinterberg.