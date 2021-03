Mank: Cinco motivos para ver la favorita de los Óscar

Escucha esta nota aquí

La película en blanco y negro Mank, del director estadounidense David Fincher, ayer fue anunciada como una de las favoritas para los Óscar 2021, que se entregarán el 25 de abril. Para fortuna de los cinéfilos bolivianos, el filme está disponible en Netflix y seguramente se quedará por un largo periodo, pues ha sido infaltable en las entregas de premios y los motivos sobran. Compartimos solo cinco razones para verla.

1. Éxito



Como antecedente, Mank llegó a los Globos de Oro con seis nominaciones, aunque no ganó ningún premio. De igual manera, en los últimos Critics' Choice Awards partió con 12 menciones y triunfó como mejor diseño de producción. Aún tiene por delante los BAFTA, con seis chances, así como los Producers Guild Awards y los SAG, además de los Óscar.

La biopic de Herman J Mankiewicz, coguionista de Ciudadano Kane, está nominada al Óscar en las categorías mejor película, mejor director, mejor actor (Gary Oldman), mejor actriz de reparto (Amanda Seyfried), mejor banda sonora, mejor sonido, mejor diseño de vestuario, mejor cinematografía, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción.



2. El director

David Fincher es estadounidense, 58 años y con una extensa y destacada trayectoria en cine y televisión. Empezó como director de comerciales de grandes marcas y videos musicales de artistas tan famosos como Madonna y George Michael.

En cine fue nominado a los Óscar como mejor director por El curioso caso de Benjamin Button (2008) y La red social (2010), con la que obtuvo un Globo de Oro y un BAFTA en las mismas categorías.



También dirigió los thrillers sicológicos Seven (1995), El club de la pelea (1999), Zodiac (2007) y la Chica del dragón tatuado (2011), entre otras.





3. El protagonista



El inglés Gary Oldman (62) llega como nominado a mejor actor a los Óscar.

Entre sus películas están JFK (1991), El quinto elemento (1997), Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Batman begins (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007), The Dark knight (2008) y Las horas más oscuras (2017), entre más de una decena más.



Su interpretación del músico puk Sid Vicious en Sid & Nancy figura en la lista 'Las 100 mejores interpretaciones de la historia del cine', elaborada por la revista especializada Premiere. Ha recibido tres BAFTA, un Globo de Oro y un Óscar a mejor actor por su papel de Winston Churchill en Las horas más oscuras.

El director reveló a la revista Live and Style que la elección de Oldman como protagonista fue porque, obviando el excelente actor que es, entendería el problema de alcoholismo que padecía Herman J. Mankiewicz. "Sé que tú sabrás interpretarlo porque eres un tipo que sabe lo que es tener ese problema y estar batallando para mantenerse a flote", recuerda Fincher que le dijo a Oldman. "Necesito ver eso de ti, que transmitan eso tus ojos, y no necesito una capa de falsedades entre eso que necesito", añadió. Finalmente, el realizador detalló que, tras cuatro minutos, el intérprete le contestó: "Sí, tienes razón".



4. La historia

"Una visita al Hollywood de los años treinta desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewicz mientras escribe contrarreloj El ciudadano Kane", dice la sinopsis de Netflix.



Así, Mank, un diminutivo del apellido del protagonista, retrata la historia detrás de la producción de El Ciudadano Kane, considerada una de las más grandes obras maestras de toda la historia del cine. Desde la guionización hasta el proceso de rodaje de la película de Orson Welles, dirigida y estrenada en 1941, y ganadora de un Óscar, precisamente a mejor guion original.





5. El guion

Fue escrito por el padre del director, el periodista Jack Fincher. "Cuando era adolescente, yo le pregunté a mi padre, tratando de entender su perspectiva sobre ciertas cosas, quién era el actor más grandioso o cuál la mejor película, y me dijo que sin duda El Ciudadano Kane", contó David también a Life and Style. Según él, varias décadas después, cuando Jack se jubiló le comentó que quería escribir un guion, pero no sabía de qué. "Le dije que por qué no la historia Herman J. Mankiewicz y Orson Welles. Él me lo preguntó de forma honesta, nunca asumiendo que yo la haría, fue más bien como enséñame un buen juego, porque quiero jugar. Era un tipo increíblemente curioso", relató Fincher sobre su padre, que falleció en 2003 tras padecer cáncer de páncreas, dejando el guion que años después puliría su heredero.