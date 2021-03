Mank es la película con más nominaciones al Óscar 2021

Escucha esta nota aquí

Mank, de David Fincher, una producción de Netflix en blanco y negro, es el filme con mayores nominaciones de los premios Óscar 2021, con un total de 10 menciones, entre ellas mejor película y dirección. El anuncio se hizo hoy y destaca el hecho de que, como pocas veces sucedió, hay diversidad racial y de género entre los seleccionados, lo que se veía venir por las críticas que han recibido los premios, que daban prioridad a los artistas blancos y hombres.

En cantidad de nominaciones le sigue Nomadland, dirigida por Chloé Zhao, con seis selecciones, aunque saca ventaja porque ha sido escogida en las categorías principales y no en las técnicas, como pasa con Mank. Sin embargo, ambas parten como grandes favoritas, dicen los críticos, en una edición atípica, no solo por la pandemia del coronavirus, sino por el mensaje de inclusión, de aceptación de la diversidad en la sociedad que está emitiendo la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, organizadora del evento, informa el diario ABC.

​





Se ratificó que la entrega de los premios Óscar 2021 se llevará a cabo el 25 de abril, aunque no se especificó que formato tendrá la gala, si será virtual, mixta o presencial. Los cierto es que las productoras y estudios empiezan a mover sus hilos de influencias, sus contactos y el poder que tienen para convencer a los más de 6.000 miembros de la Academia para que voten por sus películas.



Todas las nominadas:

- Mejor película



El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

- Mejor actriz protagonista



Viola Davis, por La madre del blues

Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, por Nomadland

Carey Mulligan, por Una joven prometedora

- Mejor actor protagonista



Riz Ahmed, por Sound of Metal

Anthony Hopkins, por El padre

Chadwick Boseman, por La madre del blues (Ma Rainey's Black Bottom)

Gary Oldman, por Mank

Steven Yeun, por Minari

- Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Leslie Odom Jr., por Una noche en Miami... (One Night in Miami)

Paul Raci, por Sound of Metal

Lakeith Stanfield, por Judas y el mesías negro

- Mejor actriz de reparto



Maria Bakalova, por Borat,

Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural

Olivia Colman, por El padre

Amanda Seyfried, por Mank

Youn Yuh-jung, por Minari

- Mejor dirección



Thomas Vinterberg, por Otra ronda

David Fincher, por Mank

Lee Isaac Chung, por Minari

Chloé Zhao, por Nomadland

Emerald Fennell, por Una joven prometedora

- Mejor guion original



Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

- Mejor guion adaptado

Borat



El padre

Nomadland

Una noche en Miami

Tigre Blanco

- Mejor película internacional



Otra ronda de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

Collective, de Alexander Nanau (Rumania)

Better Days de Derek Tsang (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin, de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina)

- Mejor película de animación

Soul

Wolfwalkers

Más allá de la Luna (Over The Moon)

Onward

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon)

- Mejor cortometraje de ficción



Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

- Mejor cortometraje animado



Burrow

Genius Loci

If Anything Happens, I Love You

Opera

Yes - People

- Mejor documental

Collective, de Alexander Nanau

Crip Camp, de James Lebrecht & Nicole Newnham

El agente topo, de Maite Alberdi

My octopus teacher, de Pippa Ehrlich & James Reed

Time, de Garrett Bradley

- Mejor montaje

El padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

- Mejor fotografía

Judas y el mesías negro

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

- Mejor actriz protagonista

El padre



La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

- Mejor vestuario

Emma

La madre del blues

Mank

Mulán

Pinocho (Pinocchio)

- Mejor actriz protagonista

Emma

Hillbilly, una elegía rural

La madre del blues

Mank

Pinocho

- Mejor efectos visuales

Monster Problems

Cielo de medianoche

Mulán

El magnífico Iván

Tenet

- Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

- Mejor canción original

Fight for You, de Judas y el mesías negro

Hear My Voice, de El juicio de los 7 de Chicago

Husavik, de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

Io Sí (Seen), de La vida por delante

Speak Now, de Una noche en Miami