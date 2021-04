Marc Anthony comparte gratis show virtual y devuelve el dinero a fanáticos que compraron entradas

Escucha esta nota aquí

Los conciertos en streaming revivieron. Lo demostró Ricardo Arjona hace una semana y Marc Anthony recientemente. Tras vender entradas en 85 países, según el mismo artista, el show #MarcAnthonyUnaNoche, en el que cantaría junto a Daddy Yankee, no se realizó por una supuesta saturación de las plataformas digitales.

Obviamente, las redes sociales y hasta las cuentas del salsero estadounidense se llenaron de iracundos fanáticos. Pero, Marc Anthony no solo los compensó a ellos, sino al mundo entero al subir el espectáculo completo a YouTube. Ochenta minutos de su voz y una multitudinaria orquesta que lo acompañó a repasar 30 años de carrera. Además, el artista anunció el reembolso del dinero de las entradas.

"Mi gente, tal como lo prometí anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin parar para encontrar una solución a los problemas técnicos de transmisión del evento programado de anoche. He exigido que todos los promotores reembolsen el dinero a todos los que compraron sus entradas y que ese proceso comience hoy mismo. También quiero decirles que yo les prometí un concierto, y voy a cumplir dándoles dicho concierto con la versión grabada del show completo que no pudieron ver. El mismo estará disponible totalmente gratis en mi canal de YouTube", dice parte del último comunicado del ex de Jennifer López.



En menos de 24 horas, #MarcAnthonyUnaNoche superó los 3,7 millones de reproducciones.

Valió la pena, Y hubo alguien, Hasta ayer, Flor pálida, Abrázame muy fuerte, Palabras del alma y Parecen viernes, compuesta por Maluma, son algunos de los temas que suenan en el encuentro en el que el 'rey de la salsa' asegura su título.

Finalmente, para no hacer más spoiler, hay que recalcar que el esperado encuentro de Daddy Yankee y Marc Anthony en el escenario llega a producirse y es emocionante escuchar los toques urbanos en medio de la candencia de la salsa y las dos dinastías juntas.

