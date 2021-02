Marilyn Manson es acusado de abuso sexual y sicológico

Escucha esta nota aquí

La actriz estaadounidense Evan Rachel Wood, protagonista de la serie Westworld, acusó al cantante Marilyn Manson de abusos sexuales y sicológicos durante la relación que sostuvieron hace 14 años. Wood, que salió durante 10 meses con el músico cuando ella tenía 19 años y él 38, realizó las declaraciones en un comunicado que compartió en Instagram.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, más conocido por el mundo por el alias de Marilyn Manson. Él empezó a seducirme cuando era una adolescente y durante años abusó de mí de manera horripilante. Me lavó el cerebro y manipuló para ser sumisa hacia él. Estoy harta de vivir con miedo a recibir represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para desenmascarar a este peligroso hombre y para poner en su sitio a las industrias que han permitido su comportamiento antes de que arruine más vidas. Expreso mi apoyo a todas las víctimas que ya no van a permanecer calladas", anotó la artista que ya recibió el apoyo público de otros actores como Melissa Benoist (Glee), Jessica Barden (The end of the f***ing world) y Ben Barnes (Las crónicas de Narnia), entre otros.



En 2016, Rachel Wood reveló a la revista Rolling Stone que había sufrido abusos, pero no dio el nombre de su atacante.

"Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, lavados de cerebro, despertar al hombre que decía amarme violando lo que creía ser mi cuerpo inconsciente", declaró después, en 2018, ante un Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como parte de una campaña para que se apruebe la Declaración de Derechos de Sobrevivientes de Agresión Sexual en los cincuenta estados.

Según el diario español ABC, otras cuatro mujeres han denunciado públicamente que también sufrieron abusos por parte de Warner y señalaron que es un "drogadicto" que las sometía a "tortura sicológica y tácticas de control mental".



El testimonio de una de las denunciantes, Sarah McNeilly, dice que sufre estrés postraumático después de los ataques del músico de 52 años.

"He tenido miedo de atraer la atención sobre mí para evitar terminar en su punto de mira de nuevo. Como resultado de la forma en que me trató, sufro problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático que han afectado a mis relaciones personales y profesionales, mi autoestima y mis metas personales. Creo que le gusta arruinar la vida de la gente. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad", señaló.



En mayo de 2018, el medio The Hollywood Reporter publicó un informe policial en el que se acusaba a Manson de delitos sexuales no especificados, que supuestamente tuvieron lugar en 2011. Sin embargo, meses después, el proceso fue suspendido por falta de pruebas.

En ese entonces, Warner calificó las denuncias de "completamente delirantes".



Después de su romance con Wood, Warner salió con las estrellas porno Traci Lords, Jenna Jameson y Stoya, y ahora lleva un año casado con la fotógrafa Lindsay Usich.