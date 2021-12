Marisa Tomei tuvo que hablar del final de Spider-Man: No Way Home con su sicólogo

Escucha esta nota aquí

Spider-Man: No Way Home está por convertirse en un hito. Algunos villanos clásicos del arácnido volverán después de mucho tiempo y es probable que la película también reúna a tres generaciones de Spidey. Sin embargo, hay algo que nadie sabe pero que la Tía May sí y eso es el final de la película.



En un entrevista para el canal de YouTube BackstageOL, Marisa Tomei reveló que solo hay una persona con la que ha podido hablar sobre el final de la No Way Home y ese ha sido su terapeuta.



Lo interesante de la historia de Tomei y su necesidad de hablar acerca del final de NWH nos ha hecho reflexionar que quizá la presión por guardar un secreto tan grande como el de la película podría ser causa de una tremenda ansiedad en alguien, pero lo curioso es que Tomei también sepa cuál es el final de Spider-Man 3.



Marvel Studios es tan reservado sobre muchos de los detalles de sus proyectos que únicamente le proporciona a sus actores las partes relevantes de sus personajes, como explican en We Got This Covered.

Así que el hecho de Tomei conozca el final de NWH nos hace creer que quizá la Tía May tenga un papel muy importante en el desenlace de la trilogía. Según Holland, los fanáticos no están listos para lo que les espera. “Es oscura y triste”, dijo, ¿pero acaso será el final de la Tía May?



Uno de los tráilers que se han revelado sugiere que la Tía May podría estar en peligro cuando aparece tratando de escapar justo en el momento en el que Peter intenta desviar una de las clásicas bombas del Duende Verde antes de que estalle. “Es su destino”, le dice Strange a Peter. Holland reveló que la película también mostrará algunos momentos muy difíciles para algunos de sus personaje, así que todo podría suceder, incluso la muerte de la Tía May.



