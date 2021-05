Marvel presenta el título de 'Black Panther II', las primeras imágenes de 'Eternals' y otras novedades

Escucha esta nota aquí

Marvel Studio ha revelado algunos detalles de sus producciones, así como su primer metraje de "Eternals" en un tráiler con mucha acción destinado a atraer al público para que regrese a las salas de cine cuando reabran.

Marvel reveló que la próxima secuela de "Black Panther" se titulará "Black Panther: Wakanda Forever" La película, que se estrenará el 8 de julio de 2022, sigue a la prematura muerte de la estrella Chadwick Boseman en julio.

El cineasta Ryan Coogler reelaboró ​​el guion tras el fallecimiento de Boseman, y la estrella Lupita Nyong'o señaló recientemente que "la forma en que ha remodelado la segunda película es muy respetuosa con la pérdida que todos hemos experimentado como reparto y como mundo".

Mientras tanto, Captain Marvel II se ha titulado The Marvels. Una vez más, protagonizada por Brie Larson, la película también incluirá a la heroína adolescente Ms. Marvel (Iman Vellani), quien será presentada por primera vez en su propio programa de Disney +. La actriz Teyonah Parris, que ya vimos en Wanda Visio , también interpreta a Monica Rambeau. The Marvels, que saldrá el 11 de noviembre de 2022, es del cineasta Nia Dacosta.

Marvel también estableció las fechas de lanzamiento para las producciones dirigidas por Peyton Reed “Ant-Man" y la “Avispa: Quantumania”, que se estrenarán el 17 de febrero de 2023. De igual modo “Guardianes de la Galaxia vol. 3”, de James Gunn saldrá el 5 de mayo de 2023.

El video incluye el primer metraje de "Eternals", la película de la cineasta ganadora del Óscar por "Nomadland", Chloé Zhao, que se estrenará el 5 de noviembre.

En un registro de solo segundos, se ve a Angelina Jolie (como Thena), Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry y Lauren Ridloff, entre otros, interpretando a sus respectivos personajes.

También presenta miradas a Black Widow , que el 9 de julio se convierte en el primer estreno teatral de Marvel Studios en dos años, y el próximo "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" , que se estrenará el 3 de septiembre.

Vea el tráiler: