Marvel revela el primer tráiler de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', la esperada película de artes marciales

El primer tráiler de la próxima película de Marvel "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" se reveló en el cumpleaños del actor Simu Liu, protagonista de la historia. Este lunes 19 de abril, Liu obsequió a los fanáticos de Marvel un primer vistazo del póster de "Shang-Chi" y su disfraz de superhéroe.

Poco después, Marvel Studios le dio a Liu un regalo propio, con el primer tráiler de su película, informó Variety.

Con el debut del tráiler de " Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos " Marvel Studios finalmente abrió el telón de la primera gran película de superhéroes respaldada por un estudio estadounidense protagonizada por un elenco predominantemente asiático, indicó The Hollywood Reporter

La próxima película de superhéroes se basa en el personaje de Marvel Comics Shang-Chi y está protagonizada por el actor canadiense Simu Liu ( Kim's Convenience , Blood and Water ) como un especialista en artes marciales que ha sido entrenado para ser un asesino desde la infancia por la organización terrorista Ten Rings y luego intenta escapar para tener una vida normal en San Francisco.

Marvel Comics presentó Shang-Chi por primera vez en 1972 como una forma de capitalizar la creciente popularidad del popular programa de televisión "Kung Fu

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" será dirigida por Destin Daniel Cretton ("Just Cause") y escrita por David Callaham ("Wonder Woman 1984"), la película amplía aún más el alcance del Universo Cinematográfico de Marvel.

A continuación el tráiler de la película: