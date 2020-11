Marvel Studios no tiene planes de revivir al personaje de Iron Man

Escucha esta nota aquí

Marvel Studios ha dejado bien claro que el regreso de Iron Man no está contemplado en sus planes. Al menos así lo dio a entender en una reciente entrevista con el diario argentino Clarín la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, que aseguró que por ahora la compañía no pretende revivir al personaje que Robert Downey Jr. interpretó en el cine

“Tony Stark ha muerto y esa es nuestra historia. Resucitar yo no sé, no sé cómo lo haríamos. Me parece que la historia de Tony Stark la contamos”, señaló Alonso. “De ahí a que él haya dejado su herencia, de quién es por ejemplo en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido un hijo postizo, entonces ves mucho de lo que hubiera sido Tony Stark en Peter Parker. Y me parece que eso lo ves con constancia en cómo una persona influencia a la otra. Pero no, por el momento no tenemos ningún plan”.

Es decir, en estos momentos, Marvel Studios quiere mantener intacto el sacrificio de Tony Stark mientras conserva su legado mediante otros personajes como Spider-Man. Pero se sabe, el mundo de las historietas tiene infinidad de universos paralelos que pueden hacer revivir al personaje.