Meg Ryan revela las razones de su pausa en su carrera actoral

En su regreso a la actuación, Meg Ryan, la icónica actriz de las comedias románticas de los años 90, se prepara para deleitar a sus fanáticos con su nueva película, "What Happens Later", tras ocho años de pausa cinematográfica.

Meg Ryan, de 61 años, conocida por sus papeles en éxitos como "Cuando Harry encontró a Sally" y "Sintonía de amor", decidió tomar un extenso descanso después de la película "Ithaca" en 2015.

En una reciente entrevista con People, la actriz confesó que este paréntesis fue esencial para dedicarse a otras facetas de su vida, especialmente a disfrutar de la crianza de sus hijos, Jack (31 años) y Daisy (18 años, adoptada en 2006).

A pesar de su inicial renuencia hacia la actuación y su preferencia por el periodismo, Meg Ryan ha regresado con fuerza a la pantalla grande con "What Happens Later". La película, que escribió, dirigió y co-protagoniza junto a David Duchovny de "Los Expedientes Secretos X", promete ser una experiencia cinematográfica única.

La trama de la película, que involucra a una expareja atrapada en un aeropuerto durante una tormenta de nieve, surgió durante el encierro provocado por la pandemia. Ryan compartió en la entrevista que le encanta la idea de estar retenidos en un espacio, quizás por razones curativas, y que la película plantea la pregunta intrigante de si estas dos personas, que alguna vez se rompieron el corazón mutuamente, terminarán juntas o no.

La actriz también reflexionó sobre la idea de que las cosas suceden por una razón, un tema recurrente en las películas de Nora Ephron, la guionista y directora con quien trabajó en filmes como "Cuando Harry encontró a Sally" y "Tienes un e-mail". En retrospectiva, Ryan encuentra cierta verdad en la noción de destino y suerte.

"What Happens Later" está programada para llegar a los cines estadounidenses el 3 de noviembre. Aunque aún no hay una fecha confirmada para el estreno en Latinoamérica, la anticipación por el regreso de Meg Ryan a la pantalla grande está creciendo entre los fanáticos.

