Meghan Markle publica un libro de cuentos infantiles y Corrine Averiss niega que la haya plagiado

Escucha esta nota aquí

Además de actriz, madre y esposa, Meghan Markle quería demostrar que tiene otra faceta en su vida, la de escritora. Por ello fue que decidió publicar el libro de cuentos infantiles titulado The Bench (en español banco de una plaza), que aunque se publicará oficialmente el 8 de junio, su contenido se dio a conocer en las redes sociales, y de inmediato recibió muchas críticas. Se dijo que había plagiado la obra The boy on the Bench (el chico en el banco), de la autora Corrine Averiss.

La duquesa de Sussex explicó que se inspiró en el vínculo especial entre un padre y su hijo, visto a través de los ojos de una madre. "El relato empezó como un poema que escribí para mi esposo en el Día del Padre, un mes después del nacimiento de Archi", informa el diario La Vanguardia.

Aun así no se ha librado de las acusaciones de plagio en las redes sociales en relación al libro The Boy on the Bench, que aborda la misma temática y que fue publicado en 2018.





La autora Averiss ha respondido a las acusaciones en contra de Markle. Dice que no se trata de plagio y afirma que la historia publicada por la esposa del príncipe Harry es un relato original. "Al leer la descripción y el fragmento del libro de la duquesa me di cuenta de que no es la misma historia, ni el mismo tema de The Boy on the Bench. No veo similitudes", explicó.





Esta no es la primera vez que ex actriz escribe algo y lo publica. Hace unos meses lo hizo en el diario The New York Times, cuando contó su experiencia del aborto involuntario que tuvo, antes de alejarse de la familia real británica.