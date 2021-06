Mejora el estado de salud del escritor Gabriel Mamani Magne

Escucha esta nota aquí

Los médicos que atienden al escritor Gabriel Mamani Magne indicaron este miércoles que su saturación de oxigeno ha mejorado y que ha respondido muy bien a la medicación y que en las próximas horas podría abandonar la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas, informó a EL DEBER Vilma Magne, madre del Premio Nacional de Novela 2019.

El sábado 29 de mayo, el autor de “Seúl, Sao Paulo”, comentó a través de su cuenta de Facebook que había contraído coronavirus y que se encontraba hospitalizado. En los siguientes días su salud empeoró y fue trasladado del Hospital La Portada a UTI del Hospital de Clínicas.

Sus amigos dieron la voz de la alerte de su estado de salud y se organizaron para recaudar los medicamentos que eran vitales para su recuperación y habilitaron una cuenta para recaudar fondos.

“El hecho de que esté mejorando es alentador para la familia y quisiera agradecer la solidaridad de sus amigos que se han organizado para ayudarlo de forma asombrosa, al igual que a la dedicación del personal de salud que está muy atento a su evolución. Nos alegra su mejoría, pero sabemos que esto no termina aquí y que no va a terminar hasta que no esté totalmente restablecido, así que solo pido que nos ayuden con sus oraciones para que siga mejorando”, dijo Vilma Magne.

Gabriel Mamani Magne nació en La Paz en 1987. Es escritor, editor y traductor. Ha publicado la novela para niños “Tan cerca de la luna”, con el que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil 2012. Obtuvo el premio Eduardo Abaroa en la categoría Periodismo Cultural en 2015.

En 2018 obtuvo el Premio de Literatura Franz Tamayo por su cuento “Por ahora soy el invierno” y con “Seúl, Sao Paulo” ganó el Premio Nacional de Novela en su vigésima versión y en días más Dum Dum Editora lanzará a la venta su última novela “EL Rehén”