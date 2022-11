Mesera recibe una propina de $us 4.400 y es despedida tras pedirle que la compartiera

Los hechos se registraron en Arkansas (EEUU) en donde el propietario de una empresa de bienes raíces organizó una cena en el restaurante Oven and Tap en la ciudad de Bentonville.

“Me despidieron de Oven y Tap por teléfono y he estado allí durante más de 3 años y eso fue realmente desgarrador. Especialmente, porque no pensé que hice nada malo”, indicó la mesera Ryan Brandt a la cadena CBS News.