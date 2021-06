Mira el espectacular tráiler de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', el próximo filme de Marvel Studios

Escucha esta nota aquí

“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” está de vuelta con un nuevo tráiler lanzado este jueves 24 de junio. La película presenta al primer protagonista asiático de Marvel Studios.

“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” sigue a un hombre que fue entrenado desde niño por su padre Wenwu, un criminal que esperaba que su retoño siguiera sus pasos cuando fuera adulto. Cuando el protagonista descubre las fechorías de su progenitor decide alejarse de él. En la actualidad, Shang-Chi vive en San Francisco y su padre y él llevan 10 años sin tener ningún tipo de contacto. Pero el pasado llama a su puerta...

La conexión con El increíble Hulk ocurre al final del adelanto, cuando Shang-Chi se enfrenta a Abominación. Este villano debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en la cinta en solitario sobre Bruce Banner (a quien dio vida Edward Norton antes de ser sustituido por Mark Ruffalo y estuvo interpretado por Tim Roth).

“Shang-Chi y la leyenda de los diez Anillos no será el único proyecto del estudio en el que aparecerá. Roth regresará como Abominación en la serie “She-Hulk” protagonizada por Tatiana Maslany.

Pero esta no es la única conexión del filme con el Universo Cinematográfico de Marvel. Por un lado, están los Diez Anillos, una organización terrorista con la que Wenwu está conectado. Además, el padre de Shnag-Chi también es conocido como El Mandarín. Los Diez Anillos aparecieron en Iron Man y El Mandarín fue el villano de Iron Man 3, aunque el personaje interpretado por Ben Kingsley resultó ser un fraude.

Shang-Chi será la primera película de Marvel Studios en debutar exclusivamente en cines en más de dos años. “Black Widow”, que se estrena el 9 de julio, estará disponible en los cines y en Disney + (con Premier Access). El tráiler llega dos meses después de que Marvel lanzara el primer vistazo al proyecto en abril. Shang-Chi llega en medio del año más activo de Marvel. Además de su incursión en el streaming, el estudio tiene “Eternals” (5 de noviembre) y “Spider-Man: No Way Home” (17 de diciembre) que se estrenarán en los cines. “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” está programado para el 3 de septiembre.

"La razón por la que estoy tan emocionado con esta película es que no hay un momento", dijo Simu Liu, el actor que encarna a Shang-Chi a The Hollywood Reporter. “Hay muchos momentos, y hay muchos personajes de los cuales enamorarse. Realmente es una celebración de Marvel y de los superhéroes, pero también de los mitos asiáticos. Eso es algo que no hemos visto antes en una película de superhéroes ".