Mr. Big y Carrie están de regreso, estas son las primeras imágenes de la continuación de Sex and the City

El gran y único amor (hasta la fecha) de la protagonista de Sex and the City, Carrie Bradshaw, fue el inconfundible Mr. Big. El empresario financiero con fobia al compromiso que, tras una relación con la columnista de sexo de tiras y aflojas con drama, romanticismo y humor a partes iguales, después de seis temporadas y dos películas, consiguió afianzar sus relación con Carrie.

Ambos por fin se casaron en el Ayuntamiento tras su fracasado intento de boda por todo lo alto en la primera película de 'Sex and the City'.



Con el anuncio del regreso de la serie se levantaron muchas noticias contradictorias sobre si Mr. Big estaría o no en los nuevos capítulos, sobre todo después de saber que en la vuelta de 'Sexo en Nueva York' no participaría el personaje de Samantha Jones.

Pero, finalmente HBO Max confirmó que Chris Noth, de 66 años, sí estará presente en el proyecto y también anunció el nombre de las caras nuevas que formarían parte de esta continuación de la historia 10 años más tarde llamada And Just Like That.

Los nuevos actores son Sara Ramírez ('Anatomía de Grey'), Nicole Ari Parker (‘Empire’), Karen Pittman (‘The Morning Show’) y Sarita Choudhury (‘Little Fires Everywhere’).







¡Mr. Big ha vuelto!

Al fin ha sucedido el tan esperado momento, los actores Sarah Jessica Parker y Chris Noth se han reunido de nuevo para grabar sus escenas como pareja en And Just Like That, el regreso de Sexo en Nueva York.

En el rodaje de esta escena Carrie ha lucido un look que solo ella podría permitirse llevar: un elegante conjunto formado por top en color negro con cuello de barco y manga francesa, combinado junto a una espectacular falda larga blanca con volumen y estampado de lunares negros. Una pieza ceñida a la cintura por un lazo en negro.

Y, acompañada, por supuesto, de unos zapatos de tacón en satén. Cierra el 'outfit' un original tocado de plumas rosas. Por su parte, Big ha lucido un elegante traje de chaqueta, todo un sello de su personaje.

Según la web de Page Six, en los nuevos capítulos , Big y Bradshaw estarían atravesando graves problemas matrimoniales. Estos se ha conocido tras una supuesta filtración del guion, en la cual se afirma que Carrie no estaría segura de su papel en el matrimonio y puede que exista divorcio a la vista.