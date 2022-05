Muere Alan White, baterista de Yes y de John Lennon

Escucha esta nota aquí

Alan White, baterista de Yes, murió hoy a los 72 años. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la banda con un comunicado de su familia en el que se explica que el músico peleó “brevemente contra una enfermedad” y falleció en su casa en Seattle, Estados Unidos.

White fue un prodigio musical que aprendió a tocar el piano a los 6 años y a los 12 se pasó a la batería; Al poco tiempo comenzaría su carrera como músico profesional en distintas bandas inglesas hasta que en 1968 fue reclutado por Ginger Baker, que acababa de disolver Cream, para hacerse cargo de los parches en su proyecto Ginger Baker’s Airforce.



En 1972, durante una gira con Joe Cocker, White fue invitado a formar parte del grupo Yes, para concluir unas fechas de la gira “Close to The Edge”.



Se dice que el baterista logró aprender todo el repertorio complejo de la banda en solo tres días. En Yes, además de tocar la batería, tocaba el piano en algunos temas y participaba esporádicamente como compositor; por ejemplo, “In the Presence of”, una de las canciones emblemáticas del último álbum de la banda, “Magnification”, está basada en un riff de piano compuesto por White.



La cuenta oficial de Yes tuiteó: ”Es con profunda tristeza que Yes anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo de 50 años, ha fallecido, a los 72 años, después de una corta enfermedad” , y linkea al Facebook del baterista.



A los 20 años, White recibió un llamado de John Lennon (cuentan que al principio pensó que era una broma) para unirse a la Plastic Ono Band para su legendario concierto en Toronto en 1969.

A partir de ahí, trabó amistad con el beatle -quien se empezaba a desmarcar de Paul McCartney- y acabaría tocando en el legendario disco Imagine, segundo álbum solista de Lennon. White ya tenía experiencia trabajando con pesos pesados de la industria porque fue uno de los bateristas reclutados por George Harrison para darle vida a All Things Must Pass.