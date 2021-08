Muere de covid Sonny Chiba, quien fue el ídolo de las artes marciales como Hattori Hanzo, en Kill Bill

Escucha esta nota aquí

“En verdad era una espada de Hattori Hanzo”, dice O-Ren Ishii, el personaje ficticio creado por Quentin Tarantino e interpretado por Lucy Liu en Kill Bill volumen 1, película en la que aparecen varios legendarios, entre ellos, Sony Chiba, actor que da vida al hacedor de la espada que utiliza Uma Thurman para perpetrar su venganza.

La leyenda del cine japonés, una de las primeras estrellas de artes marciales del cine de acción, falleció a los 82 años. Su deceso ocurrió en un hospital de la ciudad de Kimitsu en Japón. El actor se había contagiado de Covid-19 en julio y fue tratado sin ser hospitalizado inicialmente.

Chiba nación en Fukuoka en 1939, con el nombre de Sadaho Maeba. Pudo haber aspirado a una medalla olímpica como gimnasta hasta que una lesión le obligó a abandonar el deporte.

Un concurso de talentos de la productora Toei le dio la oportunidad de lucir sus conocimientos de artes marciales, primero en TV y en el género tokusatsu, y después en clásicos como Battles without Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima y, sobre todo, The Street Fighter (1974). Chiba destacó también coreografiando escenas de acción.

Para el público occidental, sin embargo, Chiba resulta familiar gracias a los homenajes que le rindieron dos de sus admiradores.

El primero, Quentin Tarantino, quien le dio el rol del forjador de espadas Hattori Hanzo en la primera parte de Kill Bill, tras haberle dedicado sendos guiños en el guion de Amor a quemarropa y en Pulp Fiction (el famoso monólogo bíblico de Samuel L. Jackson está tomado de su filme Karate Kiba).

Asimismo, Justin Lin contó con él como el tío Kamata en Fast & Furious: Tokyo Drift.

La última película rodada por Sonny Chiba, Bond: Kizuna, se encuentra actualmente en postproducción.