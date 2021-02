Muere Dustin Diamond, que hizo de 'Screech' en 'Salvados por la campana'

Escucha esta nota aquí

Dustin Diamond, que se hizo popular en la TV interpretando al atondado nerd ‘Screech’ en la comedia “Salvados por la campana” falleció este lunes a la edad de 44 años.

La causa de la muerte fue un carcinoma, dijo su representante, Roger Paul, a la revista The Hollywood Reporter . El actor fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 hace tres semanas y estaba recibiendo tratamientos en un hospital de Florida.

"En ese tiempo, el cáncer logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única misericordia que exhibió fue su ejecución rápida y aguda", dijo Paul en un comunicado. "Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos".

Cuando tenía 11 años y estaba en quinto grado, Diamond venció a otros 5,000 aspirantes al papel de Samuel "Screech" Powers en la comedia de Disney Channel “Good Morning, Miss Bliss” , la precursora de “Salvados por la campana.

Los espectadores vieron a Diamond crecer ante sus ojos mientras continuaba como el bullicioso amante del ajedrez en “Salvados por la campana”, que duró 13 temporadas. Cuando se emitió el último episodio, Diamond tenía 23 años.

"Lo más difícil de ser una estrella infantil es renunciar a tu infancia. En realidad, no se tiene una infancia", dijo en una entrevista para OWN en 2013. "Eres un intérprete, tienes que conocer tus líneas y ensayar y practicar, asegurándote de ser lo más divertido y lo mejor que puedas ser. Porque si no eras gracioso, podrías ser reemplazado "

En los años siguientes, Diamond comenzó una nueva carrera como cómico y participó de varias producciones. En 2006, Diamond participó de una parodia porno de “Salvados por la campana” Más tarde, dijo que lo reemplazó un "especialista", con su rostro agregado durante la edición.

"Es lo que más me avergüenza", dijo. "El rumor que creo que se había difundido en la televisión era que Paris Hilton había ganado 14 millones de dólares con su video sexual. Mi amigo dijo: '¿14 millones? ¡Santo cielo! ¿Dónde está el video sexual de Screech? al menos un millón. Pensé: 'Sí, tal vez'. ... Saqué algo de dinero, pero las consecuencias no valieron la pena ".

Tres años más tarde, Diamond compartió sus historias detrás de escena del programa de televisión en el libro “Behind the Bell” Después de que salió a la luz, dijo que estaba redactado por un ‘escritor fantasma’ y que no se le dio la oportunidad de eliminar algunas de las historias que se crearon a partir de comentarios "casuales" que le había hecho al autor real.

En 2015, Diamond fue condenado por alteración del orden público después de que apuñaló a otro cliente en bar con una navaja el día de Navidad de 2014 en un incidente que involucró a su entonces prometida. Cumplió tres meses en la cárcel antes de ser liberado en abril de 2016.

Cuando se dio a conocer la serie que continuaría a “Salvados por la campana” en noviembre de 2020, las estrellas originales como Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez y Tiffani Thiessen regresaron, pero Diamond no. Se explicó que Screech vivía en la Estación Espacial Internacional con Kevin, el amigo robot que construyó.

"Somos conscientes de que la mayoría no considera a Dustin de buena reputación. Ha tenido un historial de contratiempos, de eventos desafortunados", dijo Paul. "Queremos que el público comprenda que no fue intencionalmente malévolo. Él, al igual que el resto de los que se portan mal había pasado por una gran agitación y dolor. Sus acciones, aunque reprobables, se debieron a la pérdida y la falta de conocimiento sobre cómo procesar ese dolor correctamente. En realidad, Dustin era un individuo chistoso y alegre cuya mayor pasión era hacer reír a los demás.

Nacido el 7 de enero de 1977 en San José, California, Dustin Neil Diamond asistió a la Escuela Luterana Zion en Anaheim. Sus padres trabajaban en la industria informática.

Después de que Gosselaar fuera contratado para interpretar a Zack Morris en “Good Morning, Miss Bliss”, presionó para que Diamond, obtuviera el papel de su mejor amigo en la secundaria, Screech. (Diamond apareció en 1987 en la comedia televisiva sindicada It's a Living y en 1988 en la película Big Top Pee-wee ).

"La cosa es que yo tenía 11 años cuando empezamos, y mis compañeros de reparto tenían 14, 15 años", contó. "Yo era como el hermano acompañante; cuando ellos iban a la universidad, yo solo iba a la escuela secundaria. Y a esa edad, es una gran diferencia. Me sentía loco, salvaje y realmente hiperactivo".