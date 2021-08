Muere el actor Ed Asner a los 91 años: fue Lou Grant y el protagonista de Up

Escucha esta nota aquí

20minutos.es



Ha muerto una leyenda de la televisión estadounidense. Ed Asner, el intérprete masculino con más nominaciones a los premios Emmy (17, de las cuales consiguió siete galardones), ha fallecido a los 91 años por causas naturales el pasado domingo.



Asner fue el periodista de ficción más famoso de la pequeña pantalla durante los años setenta: el actor interpretó a Lou Grant, el director de informativos de la cadena de televisión donde trabajaba Mary Tyler Moore en la influyente sitcom La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show).

Tras el final de la serie, Asner protagonizó su propio spin-off, titulado directamente Lou Grant (1977-1982), donde su personaje tenía un nuevo trabajo como redactor jefe del periódico Los Angeles Tribune.



A finales de los setenta también tuvo más roles galardonados en la pequeña pantalla, como la multipremiada miniserie Raíces (1977), donde encarnaba al capitán negrero Thomas Davies, o en otro título emblemático como Hombre rico, hombre pobre (1976).



La filmografía de Asner supera los 400 títulos, habiéndose convertido en toda una institución en la pequeña y gran pantalla. Uno de sus trabajos más memorables para las nuevas generaciones fue poner voz a Carl Fredricksen, el entrañable abuelito con sed de aventuras protagonista de Up (2009), para cuyo diseño físico los animadores de Pixar también se inspiraron en el actor.



No era ni mucho menos la primera vez que Asner ponía voz a un personaje de animación. Entra las muchas veces que se metió en una cabina de doblaje, destaca su interpretación como J. Jonah Jameson en la serie animada de Spider-Man de los años noventa. También se le ha podido escuchar con papeles recurrentes en Batman: La serie animada, El capitán Planeta y los planetarios, Gargoyles o El show de Cleveland, además de apariciones muchas otras.



"Nos apena decir que nuestro querido patriarca falleció en paz esta mañana. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches, papá. Te queremos”, ha comunicado los hijos de Asner a través de su cuenta oficial de Twitter.