Muere el actor que interpretó al Capitán Merrill Stubing en " El crucero del amor”

El veterano actor de televisión Gavin MacLeod, famoso por sus papeles de capitán en la serie de TV “El crucero del amor y su participación en "The Mary Tyler Moore Show", falleció este sábado, informó el portal TZM.

MacLeod tenía 90 años y murió en su casa en Palm Desert, CA, donde estaba rodeado de seres queridos y cuidadores, esto según informó el sobrino de Gavin, Mark See.

El actor había estado entrando y saliendo del hospital estos últimos meses con diversas enfermedades, y no está claro exactamente qué pudo haber causado su muerte al final.

MacLeod es famoso por interpretar al Capitán Merrill Stubing en "El crucero del amor” (The Love boat) durante una década ... en las que apareció en 250 episodios, además de películas derivadas de la franquicia hechas para televisión.

Su carrera televisiva fue prácticamente notable, tuvo papeles en programas exitosos como "Hawai 5-O", "Hogan's Heroes", "Perry Mason", "The Man from UNCLE", "McHale's Navy", "Los Intocables, "Peter Gunn", "Los cien de Cain", "El show de Andy Griffith", "Mi marciano favorito", "El gran valle", "Se necesita un ladrón", "Los ángeles de Charlie", "Los escrúpulos", "Asesinato , She Wrote, " "Oz "," JAG "," That '70s Show "," Touched By An Angel "... y docenas más durante su carrera de 7 décadas.

MacLeod también era un cristiano devoto y apareció en varios programas y películas de temática cristiana a lo largo de su vida, además de otras actividades cristianas en el que había participado a lo largo de su vida.

MacLeod tiene más de 100 créditos de participaciones en cine y televisión y es probablemente uno de los actores más prolíficos del siglo XX. Le sobreviven su esposa durante varios años, Patti , sus cuatro hijos y nietos.